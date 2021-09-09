Это уже не первый инцидент, который произошел с российскими модулями Международной космической станции.

На борту Международной космической станции сработала пожарная сигнализация после того, как экипаж сообщил о дыме и запахе горелого пластика.

Инцидент произошел на российском модуле "Звезда", который обеспечивает жилые помещения, сообщает BBC.

Российское космическое агентство "Роскосмос" сообщило, что дым был обнаружен во время ночной подзарядки аккумуляторов станции. После активации "системы удаления опасных веществ" качество воздуха стало нормальным, поэтому экипаж вернулся к выполнению плановых задач.

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Как отмечает Reuters, российский космонавт Олег Новицкий видел и чувствовал запах дыма, а французский астронавт Томас Песке сказал, что запах сгоревшего пластика или электроники распространился с российского сегмента МКС на американский.

Американское космическое агентство NASA заявило, что запланированный на четверг выход в космос все же состоится.

Два российских космонавта собираются выполнять работы над недавно пристыкованным научным модулем "Наука".

Что известно о модуле"Звезда"

Служебный модуль "Звезда" является третьим модулем Международной космической станции и относится к российскому сегменту МКС. Он был запущен в 2000 году и пристыкован к другому российскому модулю "Заря".

Он является жилым модулем станции. На ранних этапах строительства МКС "Звезда" выполняла функции жизнеобеспечения на всех модулях, контроля высоты над Землей, энергоснабжения станции, вычислительного центра, центра связи, основного порта для грузовых кораблей "Прогресс". Со временем многие функции были переданы другим модулям, однако "Звезда" оставалась приоритетным направлением и функциональным центром российского сегмента МКС.

Вместе с тем, "Звезду" критикуют за очень высокий уровень шума, из-за чего экипаж вынужден носить затычки для ушей при пребывании внутри модуля.

Поломки на МКС: что известно

МКС была построена в 1998 году в рамках совместного проекта между Россией, США, Канадой, Японией и некоторыми странами Европы и изначально была рассчитана на 15-летний срок службы.

В августе 2020 года на МКС также обнаружили трещину, из-за которой на стации упало давление и наблюдалась утечка кислорода. А в середине октября, российские космонавты обнаружили еще одно возможное место утечки в переходном отсеке модуля "Звезда".

Также в октябре 2020 года в российском сегменте на Международной космической станции сломался туалет. Представитель Центра управления полетами охарактеризовал ситуацию как "очень плохую".

В январе 2021 года российские космонавты обнаружили трещину и подозревают наличие еще одной.

В мае на роботизированной руке Canadarm2, которая установлена на МКС, обнаружили пробоину. Предположительно, ее оставил летающий по орбите Земли космический мусор.

В июле российский модуль "Наука" едва не уничтожил работу всей МКС - после стыковки у аппарата незапланированно сработали двигатели. Из-за этого ориентация МКС на орбите сместилась на 45 градусов.

В конце августа в российском сегменте Международной космической станции на модуле "Заря" обнаружили новые трещины, которые со временем могут расшириться.

Автор: Александр Топчий