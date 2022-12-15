Что стало причиной утечки "неизвестного вещества" пока не известно.

В российском сегменте МКС из кормовой части космического корабля "Союз МС-22" в ночь на 15 декабря началась значительная утечка "неизвестного вещества".

Как отметили в NASA, члены экипажа Международной космической станции в безопасности, но запланированный выход астронавтов в открытый космос был отменен.

Вероятно, произошла разгерметизация внешнего контура системы обеспечения теплового режима, в результате чего в космос "вытекает" охлаждающее вещество.

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Что стало причиной утечки пока не известно. Специалисты разбираются в ситуации и оценивают последствия и влияние на целостность корабля.

Корабль "Союз МС-22" доставил в космос астронавта NASA Френка Рубио и космонавтов "Роскосмоса" Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина после запуска с космодрома "Байконур" в Казахстане 21 сентября.

Проблемы с российскими модулями МКС

Российские модули Международной космической станции хоть и являются, почему-то, важной ее составляющей, но, видимо, собраны при помощи "кувалды и чьей-то матери". Все же помнят, что падение российской ракеты-носителя "Протон-М" в 2013 году произошло из-за установленного "вверх ногами" датчика угловых скоростей в канале рыскания. Проще говоря, ракета "не знала", где верх, а где низ, и после взлета благополучно развернулась и шлёпнулась о землю.

Российский сегмент МКС также регулярно создает проблемы. К примеру, в августе 2020 года там обнаружили трещину, из-за которой на стации упало давление и наблюдалась утечка кислорода. А в середине октября того же года российские космонавты обнаружили еще одно возможное место утечки в переходном отсеке модуля "Звезда".

Позже в октябре в российском сегменте МКС сломался туалет. Представитель Центра управления полетами охарактеризовал ситуацию как "очень плохую".

А в январе 2021 года российские космонавты обнаружили трещину и подозревали наличие еще одной.

В июле российский модуль "Наука" едва не уничтожил всю МКС - после стыковки у аппарата незапланированно сработали двигатели. Из-за этого ориентация МКС на орбите сместилась на 45 градусов.

А в конце августа на российской модуле "Заря" обнаружили новые трещины, которые со временем могут расшириться. В сентябре 2021 года на российском модуле "Звезда", который обеспечивает жилые помещения, сработала пожарная сигнализация после того, как экипаж сообщил о дыме и запахе горелого пластика.

К слову, МКС была построена в 1998 году в рамках совместного проекта между Россией, США, Канадой, Японией и рядом стран Европ. Изначально она была рассчитана на 15-летний срок службы.

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