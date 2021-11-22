Два андроида курсируют по ресторану по рельсам и доставляют заказы посетителям.

В иракском городе Мосул открылся мультимедийный ресторан, в котором заказы принимает интерактивный стол, а вместо официантов работают роботы.

Об этом сообщает Techxplore.

Владелец ресторана рассказал, что все в ресторане является цифровым, включая 15 диджитал-столов с встроенным интерактивным меню. Он говорит, что сами роботы импортированы, но программировали их местные инженеры.

"По телевизору можно увидеть роботов и столы с сенсорным экраном в Объединенных Арабских Эмиратах, Испании и Японии. Я пытаюсь донести эти идеи до Мосула", - сказал он.

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Два андроида курсируют по ресторану по рельсам и доставляют заказы посетителям.

Интерьер заведения позволяет гостям ненадолго почувствовать себя в космическом путешествии - с планетами, звездами и астронавтами.

Стоит отметить, что роботы не заменили весь персонал в ресторане: им помогают четверо официантов-людей. Они собирают посуду с подносов роботов и ставят их на столы.

Как сообщал УНИАН, компании в Северной Америке за первые 10 месяцев 2021 года взяли в работу рекордное количество роботов.

Автор: Олег Давыгора