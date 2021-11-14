Заводы и другие промышленные пользователи Северной Америки взяли в работу 29 000 роботов стоимостью 1,48 миллиарда долларов.

Компании в Северной Америке за первые 10 месяцев 2021 года взяли в работу рекордное количество роботов.

Согласно данным, собранным отраслевой группой Association for Advancing Automation, заводы и другие промышленные пользователи "наняли" 29 000 роботов стоимостью 1,48 миллиарда долларов, что на 37% больше, чем за тот же период прошлого года, пишет CNN.

Это побило предыдущий пик, достигнутый в тот же период в 2017 году.

За счет роботов компании стремятся не отставать от возрастающего спроса, который в некоторых случаях приводил к нехватке товаров. В то же время многие, пытаясь вернуть обратно работников, уволенных из-за пандемии COVID-19, рассматривали роботов как альтернативу человеческой рабочей силе.

"Компании просто не могут найти нужных людей - вот почему они стремятся к автоматизации", - рассказал президент Association for Advancing Automation Джефф Бернстайн.

Роботы проникают во все новые уголки экономики. Промышленными роботами давно закупаются автомобильные компании, однако в 2020 году совокупные продажи другим видам бизнеса впервые превысили объем продаж автомобильному сектору, и эта тенденция сохранилась в 2021 году. За первые 10 месяцев заказы на роботов для автомобильных предприятий выросли на 20% - до 12 544 единиц, в то время как заказы неавтомобильных компаний увеличились на 53% - до 16 355.

"Дело не в том, что автомобилестроение замедляется - оно растет. Но другие отрасли - от металлургии до производителей продуктов питания - растут еще быстрее", - считает Бернстайн.

Как сообщал УНИАН, украинская государственная компания "Укрборонпром" решила заняться разработкой боевых роботов. А пятую часть рабочих мест на предприятиях Польши могут заменить цифровыми роботами уже через 5 лет.

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Автор: Катерина Комолова