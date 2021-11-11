Пятую часть рабочих мест на предприятиях Польши могут заменить цифровыми роботами уже через 5 лет.
Как сообщает Yavp.pl со ссылкой на pulshr.pl уже сегодня 41 % малых и средних предприятий используют в своей деятельности цифровых роботов, 30 % – ботов и 18 % – промышленных роботов.
"Многие предприниматели намерены инвестировать в цифровую роботизацию. Почти каждая вторая компания (45%) планирует использовать ботов через 5 лет, еще 28% хотят инвестировать в промышленных роботов", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что одним из самых больших беспокойств работников в связи с процессами автоматизации и роботизации является потеря рабочих мест.
"В перспективе через 5 лет пятая часть может быть заменена роботами. Среди компаний, ориентированных на производство, так считают 76 процентов", - сообщает информационный портал.
За время пандемии двое из трех предпринимателей усилили использование технологий и хотят сохранить тенденцию и в дальнейшем, констатирует издание.
Напомним, ранее эксперты предостерегали украинских заробитчан за границей от опасностей из-за пандемии коронавируса.