Такая перспектива ожидает страну уже через 5 лет.

Пятую часть рабочих мест на предприятиях Польши могут заменить цифровыми роботами уже через 5 лет.

Как сообщает Yavp.pl со ссылкой на pulshr.pl уже сегодня 41 % малых и средних предприятий используют в своей деятельности цифровых роботов, 30 % – ботов и 18 % – промышленных роботов.

"Многие предприниматели намерены инвестировать в цифровую роботизацию. Почти каждая вторая компания (45%) планирует использовать ботов через 5 лет, еще 28% хотят инвестировать в промышленных роботов", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что одним из самых больших беспокойств работников в связи с процессами автоматизации и роботизации является потеря рабочих мест.

"В перспективе через 5 лет пятая часть может быть заменена роботами. Среди компаний, ориентированных на производство, так считают 76 процентов", - сообщает информационный портал.

За время пандемии двое из трех предпринимателей усилили использование технологий и хотят сохранить тенденцию и в дальнейшем, констатирует издание.

Напомним, ранее эксперты предостерегали украинских заробитчан за границей от опасностей из-за пандемии коронавируса.

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Автор: Тамара Отовская