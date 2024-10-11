Запрос SpaceX на запуск ракет в Калифорнии был отклонен.

Твиты Илона Маска о президентских выборах в США и распространение неправды об урагане "Хелен" ставят под угрозу его способность запускать ракеты с космодрома в Калифорнии. Об этом пишет Politico.

Правительственная комиссия Калифорнии в четверг отклонила план по предоставлению SpaceX разрешения запускать до 50 ракет в год с базы ВВС Ванденберг в округе Санта-Барбара. План отклонили из-за опасений, что все запуски SpaceX будут считаться военной деятельностью, защищая компанию от необходимости получать собственные разрешения, даже если военные полезные грузы не будут на борту ракет.

"Я считаю, что Космическим силам не удалось доказать, что SpaceX является частью федерального правительства, частью нашей обороны", - сказала комиссар Дайна Бочко.

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Как отмечает Politico, калифорнийские власти и без того не в восторге от активности Космических сил ВВС США из-за вреда для окружающей среды. А политическая активность Илона Маска последнего времени лишь дополнительно разозлила местных чиновников.

"Илон Маск прыгает по стране, вбрасывает и твитит политическую ложь и атакует FEMA (Министерство по чрезвычайным ситуациям - УНИАН), одновременно заявляя о своем желании помочь жертвам урагана с помощью бесплатного доступа Starlink к Интернету", - заявила комиссар Гретхен Ньюсом.

Для справки. Калифорния относится к продемократическим штатам. В последние годы здесь стабильно голосуют за Демократическую партию. Среди прореспубликанских американцев Калифорния считается олицетворением всего "плохого" ("радикально левого" и "радикально либерального"), что отстаивает Демпартия США.

Политическая активность Илона Маска

Как писал УНИАН, с недавних пор Илон Маск сунул нос в публичную американскую политику. В частности он появился на предвыборном митинге Дональда Трампа, которого он поддерживает, где начал радостно прыгать. Прыгающий Маск мгновенно стал интернет-мемом.

Также Маск выразил убеждение, что в случае поражения Дональда Трампа свободных выборов в США больше никогда не будет, а сам Маск якобы окажется в тюрьме.

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