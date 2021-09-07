Мероприятие под названием "Включение из Калифорнии" состоится в онлайн-формате и будет транслироваться на сайте бренда.

IT-журналисты подтвердили дату следующей презентации новых продуктов Apple. Она состоится 14 сентября.

В частности, соответствующее уведомление от Apple в Twitter опубликовал журналист Майк Херли.

Судя по уведомлению, мероприятие под названием "Включение из Калифорнии" состоится в онлайн-формате. Трансляция будет вестись на сайте бренда.

По прогнозам в сети, на презентации представят iPhone 13, обновленные часы Apple Watch и планшеты iPad, а также наушники AirPods.

Осенние презентации Apple: подробности

Читайте такжеСМИ узнали, когда Apple Watch начнут измерять давление и температуруРанее сообщалось, что Apple готовит сразу три осенние презентации.

На них могут быть представлены iPad mini 6, AirPods 3, Apple Watch Series 7 и даже обновленный MacBook Pro.

iPhone 13: что известно о новой модели

В новой линейке пользователи увидят четыре модели смартфонов: iPhone 13 Mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max.

Модели Pro и Pro Max будут оснащены улучшенными настройками камеры с поддержкой портретного режима (размытие фона) на фото и видео.

Поддержка 5G – еще одно преимущество модели. Данный параметр будет поддерживаться во многих странах Азии и Европы.

Автор: Катерина Шварц