Корпорация решила "растянуть удовольствие" и показывать новые гаджеты постепенно.

С наступлением осени фанаты компании Apple с нетерпением ждут презентации, во время которой корпорация традиционно представляет свои новинки. В этот раз для любителей "яблочной" техники состоится сразу три презентации.

О том, когда они могут состояться и какие новинки представит компания Apple, сообщает издание mydrivers.

Уже на следующей недели корпорация может провести пресс-конференцию, на которой представители Apple анонсируют новые смартфоны iPhone 13. Помимо этого, компания готовит много других новинок.

Сообщается, что на осенних презентациях также могут быть представлены iPad mini 6, AirPods 3, Apple Watch Series 7 и даже обновленный MacBook Pro.

Читайте такжеУгроза для пользователей Android: новые вирусы распространяются через публикации в FacebookОднако фанатам стоит запастись терпением. Компания решила "разбить" презентацию на три части. Так, сначала Apple покажет часть новинок в сентябре, затем презентует оставшиеся гаджеты в октябре и сохранит интригу о некоторых новинках до ноября, именно в конце осени состоится финальная конференция.

По слухам, первая презентация будет сосредоточена вокруг iPhone 13, вместе с ним покажут новые версии наушников и умных часов. На второй конференции Apple порадует гаджетоманов продуктами из линейки iPad, а также стилусом Apple Pencil 3.

Одну из самых ожидаемых новинок Apple прибережет "на десерт". Только в ноябре, на третьей презентации, корпорация покажет миру новое поколение MacBook Pro и Mac mini.

Ранее УНИАН уже сообщал, чего стоит ожидать от iPhone 13 и какие характеристики получат смартфоны из новой линейки.

Также Вас могут заинтересовать новости:

Автор: Полина Кузенко