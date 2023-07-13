В компании заявили, что в результате инцидента никто не пострадал, и вероятная причина взрыва уже определена.

Компания Blue Origin потерпела неудачу из-за взрыва двигателя ракеты BE-4 прямо во время испытания.

Как сообщает The Telegraph, взрыв произошел через 10 секунд после запуска испытаний. При инциденте пострадавших не было. Компания заявила, что установила причину взрыва и уже ее устраняет.

Также там отметили, что уведомили своего клиента - компанию ULA об взрыве. ULA - это совместное предприятие Boeing и Lockheed Martin по производству ракет.

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Издание отметило, что неудачное испытание BE-4 может снова отодвинуть запуск ракеты ULA Vulcan. Некоторое время назад его перенесли на конец этого года.

Чем известна Blue Origin

Blue Origin была основана в 2000 году. Кроме производства ракет два года назад компания произвела первый частный космический туристический полет. Так, 20 июля 2021 года самый богатый человек мира и основатель Blue Origin бизнесмен Джефф Безос отправился в космос на борту ракеты New Shepard. Вместе с миллиардером в космос летал его младший брат Марк.

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