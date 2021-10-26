В Blue Origin обещают каждому предоставить возможность обзавестись собственным адресом на орбите.

Космическая компания Джеффа Безоса Blue Origin запланировала до конца уже этого десятилетия создать в космосе новую коммерческую станцию "Орбитальный риф" (Orbital Reef).

Об этом сообщили на сайте космической компании.

"Orbital Reef будет создан для открытия множества новых рынков в космосе и предоставит каждому возможность обзавестись собственным адресом на орбите", - отметили в Blue Origin.

Предполагается, что станция будет работать как "бизнес-парк смешанного использования" для исследователей, космических туристов, бизнесменов и других клиентов компании. Там в раздельных зонах одновременно смогут жить до 10 человек, чтобы "работать в космосе на благо Земли". Blue Origin утверждает, что оборудует станцию необходимыми жилыми, научными и многофункциональными модулями.

Читайте такжеРоссияне чуть не уничтожили МКС: подробности опасного инцидентаBlue Origin занимается строительством станции уже более года. Ее основной партнер - американская Sierra Space. Также в проекте участвуют Boeing, Redwire Space и Genesis Engineering.

Станция начнет работать во второй половине этого десятилетия.

Как уже сообщал УНИАН, ранее в этом году Китай "заселил" свою космическую станцию - в июне на базовый модуль "Тяньхэ" были доставлены трое астронавтов.

Автор: Станислав Кожемякин