Месяц назад Глен побывал в космосе вместе с 90-летним актером Уильямом Шетнером на корабле New Shepard.

49-летний космотурист космической компании Blue Origin Глен де Врис погиб в результате падения небольшого самолета в ноябре в Нью-Джерси.

Об этом сообщает CNN.

Глен де Врис был менеджером французской корпорации по производству медицинского программного обеспечения Dassault Systèmes. В октябре стал участником экипажа второго полета суборбитального корабля New Shepard вместе с 90-летним актером Уильямом Шетнером.

Самолет упал в лесистой местности в городке Хэмптон в 40 милях к северо-западу от Нью-Йорка.

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В четверг Нацсовет по безопасности транспорта заявила, что расследует трагедию.

По словам госслужащих, на борту находился также частный пилот – 59-летний Томас П. Фишер.

"Мы опустошены, узнав о внезапной смерти Глена. Его страсть к авиации, благотворительная деятельность и преданность своему делу еще долго будут чтиться, ими будут восхищаться", – заявили в Blue Origin в Twitter.

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Автор: Яна Ставская