Экипаж миссии "Шэньчжоу-13" проведет на орбите полгода.

Участница миссии "Шэньчжоу-13", 41-летняя астронавт Ван Япин стала первой китайской женщиной, вышедшей в открытый космос.

Об этом сообщает Синьхуа со ссылкой на Канцелярию программы пилотируемой космонавтики Китая.

"7 ноября в 18:51 по пекинскому времени космонавт Чжай Чжиган открыл выходной люк узлового отсека основного модуля "Тяньхэ" китайской космической станции. В 20:28 космонавты Чжай Чжиган и Ван Япин поочередно покинули основной модуль "Тяньхэ" и успешно вышли в открытый космос", – отмечается в сообщении.

Если для Ван Япин это был первый выход в открытый космос, то для Чжай Чжигана это был второй выход с 13-летним перерывом. Он является первым китайским космонавтом, совершившим выход в открытый космос.

Читайте также90-летний актер Уильям Шетнер побывал в космосе на корабле New Shepard (фоторепортаж)Известно, что экипаж "Шэньчжоу-13" проведет на орбите полгода. Китай планирует завершить в 2022 году создание полноценной орбитальной станции.

Напомним, ранее сообщалось, что SpaceX продолжает испытывать прототип своего космического корабля Starship SN20, предназначенного для доставки людей на Луну и Марс. В конце октября компания впервые запустила двигатель корабля.

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Автор: Катерина Шварц