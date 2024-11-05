Когда-то Красная планета могла похвастаться большим количеством воды, более теплыми температурами и более густой атмосферой.

Марс – один из двух ближайших планетных соседей Земли. Он отличается сухим и чрезвычайно холодным климатом, с температурами от -70 до 0°C, поэтому выжить растениям там довольно трудно.

Однако исследования показывают, что так было не всегда, пишет Interesting Engineering. Когда-то Красная планета могла похвастаться большим количеством воды, более теплыми температурами и густой атмосферой. По мнению исследователей, есть несколько растений, которые могут выжить в нынешних марсианских условиях.

1. Батат

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Благодаря своей исключительной приспособленности и питательным свойствам, батат считают отличным кандидатом для выращивания на Марсе. Он может расти даже в плохих почвенных условиях и при этом давать высокий урожай с одного растения. К тому же, это растение не требует много воды.

Группа студентов Университета Вилланова в Пенсильвании, США, проводила эксперимент с выращиванием различных видов овощей в смоделированной марсианской почве, чтобы определить, какие культуры могут служить жизнеспособными вариантами для будущих колонистов. И батат продемонстрировал многообещающие результаты.

2. Степной винтовой мох

Благодаря своей удивительной способности выдерживать суровые условия, смертельные для большинства форм жизни, пустынный мох Syntrichia caninervis в теории может выжить на Марсе. Это растение происходит из экстремальных пустынных условий Тибета, Антарктиды и приполярных регионов.

Согласно исследованию, опубликованному в открытом журнале The Innovation, степной винтовой мох может выдерживать температуру до -196°C, высокий уровень гамма-излучения и смоделированные марсианские условия, включающие эти три стрессовых фактора вместе взятые.

3. Листовая капуста

Капуста (Brassica oleracea var. sabellica), широко известная как листовая капуста, на самом деле чувствовала себя в смоделированном марсианском грунте лучше, чем в местных почвах.

И хотя капуста, выращенная в марсианской почве, на вкус не отличалась от контрольных культур, исследователи выражают беспокойство относительно ее способности поглощать чрезмерное количество железа из богатых оксидом железа (III) марсианских почв.

4. Клубника

Клубника (Fragaria), которая ценится за свою сладость и сочную текстуру, также стала объектом экспериментов по изучению ее приспособленности к условиям, подобным марсианским. Оказалось, что в почве Красной планеты нет необходимых веществ и перхлоратов, это делает невозможным применение традиционных методов земледелия.

Но ученые-аграрии из Чешского университета естественных наук в Праге открыли лабораторию для экспериментов по выращиванию клубники в аэропонных системах - без использования почвы или агрегатной среды, чтобы повысить ее устойчивость и подготовить к экстремальным условиям.

Этот метод использует на 95% меньше воды, чем традиционное выращивание, что дает исследователям надежду на то, что культуры могут процветать в неблагоприятных погодных условиях Марса.

5. Хмель

Хмель используется в пивоварении уже более тысячи лет. Команда из Университета Вилланова продемонстрировала, что хмель может хорошо расти в марсианских условиях.

В своем эксперименте 25 студентов обнаружили, что хмель удивительно хорошо процветают в марсианском грунте. Они приобрели почву, похожую на марсианскую, отрегулировали ее кислотность и удобрение, а также ослабили солнечный свет с помощью экранов, чтобы создать подобную садовой среду.

6. Одуванчики

При наличии соответствующих условий на Красной планете можно выращивать. По словам исследователей, это связано с их чрезвычайной выносливостью и приспособленностью.

Одуванчики – это растения, которые можно встретить где угодно – от дворов до сельскохозяйственных полей и проезжих частей дорог. Но чтобы выращивать их на Марсе, будущим колонистам сначала нужно создать контролируемую среду, приспособленную к экстремальным условиям Марса. Это включает обеспечение стабильной температуры, достаточного освещения и защиты от радиации.

Кроме того, выращиванию одуванчиков в марсианских условиях могло бы способствовать использование гидропонных или аэропонных систем.

7. Морковь

Морковь также показала многообещающий рост в симуляторе марсианского грунта. Это растение насыщено витаминами А и К, преимущественно в форме каротинов, которые являются фотосинтетическими пигментами, необходимыми для фотосинтеза и здоровья растений.

Студенты-исследователи обнаружили, что каждое растение, которое они проверяли, росло умеренно хорошо, когда аэрация и влажность почвы были оптимизированы, причем морковь оказалась одной из самых устойчивых культур в смоделированных марсианских условиях.

В похожем эксперименте ученые из Вагенингенского университета успешно собрали морковь уже через три месяца после посадки. Основной проблемой была низкая водоудерживающая способность почвы, которая была эффективно решена путем внесения обычных дождевых червей.

8. Помидоры

Недавнее исследование, опубликованное в рецензируемом журнале PLOS ONE, продемонстрировало, что помидоры, высаженные вместе с морковью и горохом в горшки, наполненные реголитом – смесью песка, камней и пыли, которая напоминает почву, найденную на Марсе – показали довольно хороший рост.

Эта технология, известная как интеркропинг, была освоена много веков назад народом майя и предусматривает выращивание нескольких растений в непосредственной близости друг от друга.

Исследование, проведенное учеными из Вагенингенского исследовательского университета, происходило в теплице, спроектированной для воссоздания условий сооружений, которые однажды могут быть построены на Марсе. Они также добавили в горшки небольшое количество органической почвы, чтобы усилить рост корней и удержание воды.

Оказалось, что в условиях промежуточного выращивания собранные помидоры имели более высокий уровень калия, большую биомассу и лучшую урожайность по сравнению с теми, что выращивались отдельно.

Ученые близки к обнаружению признаков жизни на Марсе

Ученые пришли к выводу, что под замерзшей водой на поверхности Марса могут жить микробы. По данным исследователей, количество солнечного света, которое может проходить через этот лед, может быть вполне достаточным для фотосинтеза в неглубоких бассейнах талой воды под его поверхностью.

Исследование предполагает, что пыльный лед на Марсе пропускает достаточно света для фотосинтеза на глубине до трех метров.

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