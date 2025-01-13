Фотографии покрытых инеем дюн помогают ученым узнать, существовала ли вода на поверхности планеты достаточно долго, чтобы жизнь могла развиться и выжить на Марсе.

Недавно опубликованная фотография, сделанная аппаратом NASA Mars Reconnaissance Orbiter (MRO) показывает вид сверху на замерзшие марсианские "фасолины". На самом деле это замерзшие песчаные дюны в северном полушарии Марса.

Как пишет Live science, на фотографии, сделанной в сентябре 2022 года и опубликованной в декабре 2024 года, дюны выглядят на удивление неподвижными.

Отмечается, что дюны Марсе обычно "мигрируют", когда ветер подхватывает песчинки с одной стороны дюны и сбрасывает их с другой, из-за чего пустыни выглядят как замедленные моря. Однако дюны на фотографии покрыты слоем инея из углекислого газа во время зимы в северном полушарии на Марсе. Мороз не дает ветру зачерпывать песок, не давая дюнам мигрировать до наступления весенней оттепели.

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Фотографии покрытых инеем дюн помогают ученым узнать, существовала ли вода на поверхности планеты достаточно долго, чтобы жизнь могла развиться и выжить на Марсе. Несмотря на то, что иней состоит из углекислого газа, а не из воды, он все равно влияет на вероятность того, что на Марсе в течение длительных периодов в прошлом была вода.

Важно то, что количество углекислого газа на Марсе варьируется в зависимости от того, как планета наклонена относительно Солнца. Наклон оси Красной планеты сильно колеблется в течение миллионов лет, радикально меняя его времена года. Когда Марс наклонен достаточно сильно, лед из углекислого газа превращается в газ в больших масштабах - достаточно, чтобы дать всей планете более плотную атмосферу. Эта более плотная атмосфера могла быть достаточной для поддержания жидкой воды в течение длительных периодов.

Лучше понимая, как иней из углекислого газа появляется и исчезает в современных условиях на Марсе, ученые могут делать более точные прогнозы о былом климате Марсе. Изучение того, как мороз меняется в зависимости от времени года, также может помочь ученым распознать геологические образования, вызванные углекислым газом, раскрывая больше подробностей о меняющемся климате планеты.

Отмечается, что если были периоды времени, когда климат поддерживал стабильную жидкую воду, есть большая вероятность, что Марс мог поддерживать микробную жизнь - и она даже может все еще скрываться где-то.

Новости об изучении Марса

Ученые установили, что Марс был пригодным для жизни около 3,9 миллиарда лет назад, что на сотни миллионов лет позже, чем считалось ранее. Это открытие свидетельствует о том, что планета могла сохранять свое магнитное поле, необходимое для защиты от вредного космического излучения, дольше, чем предполагалось ранее.

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