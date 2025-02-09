Королевские кобры достаточно пугливые и осторожные.

Змеи являются одной из самых многочисленных и древних групп рептилий, но их интеллект остается загадкой для многих людей. Тем не менее ученые уже знают, кто является "мыслителем" в мире змей, пишет IFLScience.

Отмечается, что королевская кобра имеет самые высокие навыки обработки информации среди змей. Она может достигать 5,6 метра в длину и является самой крупной ядовитой змеей в мире.

В издании поделились, что королевские кобры встречаются на большей части Азии, от Индии и Китая до Филиппин и островов Сунда. Обладая высокой ядовитостью, они вырабатывают нейротоксичный яд, парализующий нервную систему - одного укуса достаточно, чтобы убить взрослого слона или 20 человек.

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Несмотря на свою смертоносность,королевские кобры достаточно пугливые и осторожные, подчеркнули в издании. Во время охоты они используют свой мозг для стратегического выслеживания добычи.

В издании рассказали, что официальных исследований интеллекта королевских кобр не так уж и много, но показания людей, которые сталкивались с ними, говорят о том, что эти змеи способны запоминать окружающую обстановку и своих хозяев.

Еще одним доказательством высокого интеллекта королевских кобр является то, что это единственные из известных видов змей, которые строят гнезда для своего потомства. Для этого они формируют курган из листьев и растительности.

Более того, королевские кобры хорошо приспосабливаются к изменениям окружающей среды и распорядку дня, добавили в издании. Отмечается, что особи этого вида змей, которые содержатся в неволе, способны запоминать, когда им приносят еду.

Интеллект животных - другие новости

Ранее ученые объяснили, способны ли животные мыслить на самом деле. Их поведение может казаться очень умным, или совершенно глупым, но проблема заключается в том, что люди изучают интеллект животных по человеческим меркам.

Кроме того, исследование доказало, что обезьяны могут понимать, когда люди ведут себя глупо. По словам ученых, эти способности развились миллионы лет назад.

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