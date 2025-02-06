Биолог предупредил, что европейский зеленый краб угрожает растениям, а также способствует эрозии и ухудшению климата.

В результате эволюции у удивительно большого количества живых существ развились крабоподобные тела. Ученые считают, что крабы могут быть одними из главных "захватчиков" среди живых существ, пишет IFLScience.

Отмечается, что европейский зеленый краб, который является основным видом в Атлантическом океане и Балтийском море, распространился почти по всей территории планеты. В Канаде эти крабы даже оказали негативное влияние на местную экосистему, заполонив побережья и не только.

Биолог Джо Роман в интервью The New York Times заявил, что европейский зеленый краб является "идеальным захватчиком". Он подчеркнул, что эти крабы едят все подряд и могут переносить любую температуру. Также для них не имеет значения соленость воды, а один краб способен произвести 185 000 яиц за выводок.

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В издании добавили, что когда самка европейского зеленого краба производит 185 000 яиц, из них вылупляются личинки, которые могут дрейфовать около двух месяцев. Они в одиночку могут покрыть огромную территорию.

Эта проблема настолько масштабна, что современные грузовые суда набирают и сбрасывают воду каждый раз, когда заходят в порт, чтобы избавиться от личинок европейских зеленых крабов, объяснил биолог. Он заверил, что именно так эти крабы мигрируют в неродную среду.

Ученые предупредили, что нашествие крабов угрожает растениям, способствует эрозии и ухудшению климата за счет деградации среды обитания.

Одним из немногих естественных хищников, которые помогают сокращать популяцию европейских зеленых крабов являются выдры, отметили в издании. Джо Роман считает, что людям также нужно сесть на подобную "диету".

Биолог объяснил, что распространение крабов является результатом деятельности людей, которые завезли их во всевозможные среды. Поэтому с этой проблемой также придется справляться людям.

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