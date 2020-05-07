Ученые обнаружили древнейшее пиво Европы

Древнейшую в Европе пивоварню обнаружили на территории современной Германии.

Австрийские ученые обнаружили следы древнейшего в Европе пива.

Результаты открытия опубликованы в журнале PLOS One, сообщает "Популярная механика".

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Ученые подвергали карбонизации пророщенные семена ячменя, а потом с помощью растрового электронного микроскопа сравнивали свои образцы с образцами из Египта и Израиля, выявив схожее истончение стенок алейроновых клеток. Причем то, что египетские образцы имеют отношение к пивоварению известно доподлинно — этот факт подтвержден различными другими находками.

После чего ученые обнаружили те же сходства, сравнив образцы с «хлебоподобными» объектами, найденными на двух неолитических стоянках у Боденского озера в Германии и на раскопках у Цюрихского озера в Швейцарии. При этом выяснилось, что солод с одной из «немецких» стоянок был сильно измельчен, добавлен в жидкость, затем сгустился на огне и в конечном итоге карбонизировался.

С уверенностью сказать, было это приготовлением безалкогольного солодового напитка или же сбраживанием пива, авторы исследования не могут, но вполне допускают, что с помощью своего метода обнаружили на территории современной Германии древнейшую в Европе пивоварню, относящуюся к четвертому тысячелетию до нашей эры.

Как сообщал УНИАН, режим карантина, введённого в Великобритании в связи с пандемией коронавируса, изменил алкогольные привычки местных жителей. Каждый пятый британец заявил, что с момента введения карантина стал употреблять больше алкоголя.