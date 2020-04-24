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Карантин изменил алкогольные привычки британцев – The Guardian

19:41, 24 апреля 2020
Мир
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REUTERS

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Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на опрос компании Opinium.

Как сообщается, 47% из тех, кто ранее любил выпить раз в неделю или даже реже, теперь прикладываются к бутылке еще реже.

Подобная тенденция наблюдается и у тех британцев, которые имели привычку выпивать 2-6 раз в неделю. 27% из них теперь делают это реже.

При этом, как сообщается,  6% опрошенных заявили, что перестали пить алкоголь вообще.

Лишь каждый пятый британец заявил, что с момента введения карантина стал употреблять больше алкоголя. При этом каждый третий - наоборот стал меньше пить.

Как сообщал УНИАН, ранее в тюрьмах Ирландии запретили антисептики, содержащие спирт, потому что заключенные делали из них самогон.

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