Королевская Гринвичская обсерватория опубликовала более 20 лучших астрофотографий 2022 года.

С 2009 года Королевская Гринвичская обсерватория проводит конкурс Astronomy Photographer of the Year. В его рамках международное жюри отбирает лучшие астрофотографии года.

Как сообщает Royal Museum Greenwich, в этом году на конкурс было прислано более 3000 изображений из 67 разных стран мира.

Жюри уже выбрало лучшие из них и опубликовало шорт-лист из 22 фото, которые поборются за победу в девяти категориях, а также два специальных приза. Победители будут объявлены на специальной онлайн-церемонии награждения 15 сентября.

Напомним, ранее "Википедия" показала лучшие фотографии украинской природы 2021 года.

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