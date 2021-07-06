В Бельгии 11-летний Лорен Симонс получил степень бакалавра физики в Антверпенском университете.
Об этом сообщает PsychNewsDaily. Отмечается, что на получение ученой степени мальчику потребовался всего год. Обычно это отнимает по меньшей мере три года.
Как рассказал Симонс журналистам, в апреле прошлого года он начал изучать несколько курсов по класической механике и квантовой физике. Это настолько увлекло его, что он отложил все прочие свои занятия.
Как утверждает мальчик, его цель – разгадать тайну бессмертия. Он верит, что смертное органическое тело можно заменить синтетическим аналогом.
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«Это первая часть пазла в моей цели – заменить части тела механическими частями», - пояснил он.
Сейчас мальчик намерен продолжить образование и получить в Антверпенском университете степень магистра физики. При этом он работает над диссертацией.
Отмечается, что Симонс закончил старшую школу и выпустился из нее в возрасте 8 лет.
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