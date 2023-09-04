Это поможет уменьшить проявление храпа и лучше спать.

Ученые считают, что исключение из рациона некоторых продуктов может убрать храп. Это важно, когда вы не можете высыпаться из-за этого или наоборот - раздражаете своего партнера.

Как пишет The Mirror, перед сном не стоит есть молочные продукты и фаст-фуд. Некоторые из них заставляют организм вырабатывать больше слизи, и так воспаляются носовые проходы. Это является одной из причин громкого храпа.

Перед сном позволяют употреблять овощи, фрукты и орехи. Эксперт по питанию Эшли Тош отмечает, что исключение из рациона тех или иных продуктов не лишит полностью храпа, но поможет уменьшить его проявление.

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Так, рекомендуется сократить употребление перед сном обработанной пищи, молочных продуктов, изделий из пшеницы и тех, которые содержат много сахара. Особое внимание ученые уделяют сыру, мороженому и йогурту. Также лучше не есть перед сном различные сладости и сладкие напитки. Обработанный сахар может привести к воспалению носовых проходов. Хлеб и любая выпечка не только способствуют воспалению, но и стимулируют выработку молекул, вызывающих выработку слизи.

Кроме того, эксперты рекомендуют не есть перед сном мяса. Высокое содержание белка и жиров вызывает выработку слизи.

Ученые убеждены, что исключение этих продуктов из рациона может помочь минимизировать проявление храпа. Если же оно имеет хронический характер, то это может быть признаком различных болезней, а потому в этом случае лучше обратиться за консультацией к врачу.

Новости о храпе

Как ранее сообщал УНИАН, в США 45-летняя Кристин, которая уже 16 лет в браке, начала изменять мужу с искусственным интеллектом через онлайн-бота, потому что страдает от бессонница из-за храпа мужа.

В то же время девушка из Мексики по имени Ана Мальфер придумала способ, как заработать деньги на храпе своего возлюбленного. Она решила заливать звуки, которые издает ее бойфренд, на Spotify. Эти записи привлекли более 15 тысяч слушателей ежемесячно, на этом она заработала 32 доллара. Самой популярной композицией стал "легкий храп".

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