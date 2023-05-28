Рассказываем, что хорошо помогает от храпа и как решить проблему без врачей.

Сам по себе храп - явление распространенное, страдают от него и мужчины, и женщины, причем, вне зависимости от возраста. Храп мешает и тому, кто издает звук, и тому, кто этот звук слышит - в итоге оба человека не высыпаются. УНИАН выяснил, как избавиться от храпа и навсегда попрощаться с проблемой.

Почему человек храпит даже на боку - причины и опасности

Врач-отоларинголог Виктор Прокопович в комментарии УНИАН рассказал, почему мы вообще сталкиваемся с проблемой храпа:

Самая частая основная причина - это западение корней языка. То есть, когда падает язык и сужает дыхательные пути. Причина этому, чаще всего, из того, что встречается, - это неправильный прикус, неправильная поза сна. Также причиной может быть лишний вес, нарушение носового дыхания, анатомические особенности и употребление препаратов, расслабляющих мышцы или алкоголя.

Специалист говорит, что сам по себе храп не опасен, но если он сопряжен с апноэ (задержка дыхания - УНИАН), и если таких эпизодов больше пяти за ночь, то это приводит к тому, что увеличивается риск инфаркта и инсульта, и внезапной смерти во время сна.

Насчет того, кто больше храпит - мужчины или женщины, Прокопович отдает преимущество представителям сильного пола и называет сопутствующие факторы:

Тонус мышц частично связан еще и с тем, насколько человек в течение суток устал. Если человек целый день проработал физически, получил нагрузку, адреналин у него вышел, то вечером организм пытается этот адреналин (гормон, который держит мышцы в тонусе) компенсировать. В лежачем положении у человека начинает закладывать нос, расслабляются мышцы ротоглотки и начинается храп. По его словам, после алкоголя, употребления спазмолитиков или значительного переутомления лучше, условно говоря, спать полусидя.

Врач советует, как избавиться от храпа женщине или мужчине самостоятельно. Он говорит, что можно попробовать избавиться от лишнего веса, не употреблять алкоголь на ночь и правильно подбирать позу для сна - делать так, чтобы голова не опрокидывалась назад. Более того, сон на спине и сон на боку требует подушек разной высоты - для сна на боку подушка нужна толще, чем для сна на спине.

К сожалению, бывают и случаи, когда на вопрос о том, как избавиться от храпа в домашних условиях, ответа нет. Например, если у человека есть проблемы с прикусом - даже при соблюдении вышеописанных рекомендаций во сне рот будет открываться автоматически, провоцируя храп. В такой ситуации лучше обратиться к ортодонту.

Как избавиться от храпа народными средствами - общие советы

Из поколения в поколение кочуют советы, созданные для тех, кто ищет способ избавиться от храпа. УНИАН собрал наиболее действенные - вы можете попробовать каждый из них:

вылечить аллергию, во время которой носом дышать невозможно и приходится это делать ртом;

выровнять носовую перегородку, если родились с искривлением или получили травму;

отказаться от курения;

перестать принимать седативные препараты или изменить тактику лечения;

заниматься спортом и употреблять здоровую пищу.

Также существуют и медикаментозные варианты лечения храпа, но самостоятельно их пробовать не рекомендуется - подобные эксперименты над собой могут привести к усугублению ситуации. Постарайтесь решить проблему безопасно народными средствами, если не получится - обращайтесь к врачу.

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