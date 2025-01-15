Найденные в Японии 20 000-летние 'человеческие' окаменелости оказались не тем, чем их считали

Окаменелости названы в честь района Усикава в Тоёхаси, где они были обнаружены во время раскопок в карьере между 1957 и 1959 годами.

20 000-летние окаменелые кости "человека Ушикавы", которые, как полагалось, являются одними из древнейших человеческих окаменелостей Японии, не являются тем, чем их считали ученые.

Как пишет Live science, окаменелости были найдены в конце 1950-х годов в городе Тоёхаси, примерно в 225 километрах к юго-западу от Токио. Но Ген Сува, антрополог из Токийского университета, возглавлявший новый проект, рассказал, что сомнения относительно окаменелостей Ушикавы впервые возникли в конце 1980-х годов.

Новое исследование, опубликованное в журнале Anthropological Science, без сомнения показывает, что кости принадлежат древнему бурому медведю.

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Сува добавил, что кости медведей редко находили на археологических раскопках в Японии с того времени, и поэтому японские ученые - включая палеонтологов, которые нашли окаменелости в 1950-х годах - имели ограниченное представление о том, как могут выглядеть кости медведя. Тем не менее, эти ученые сделали "подробные и очень точные" описания, а также собрали большое количество окаменелых скелетных останков за несколько десятилетий.

Отмечается, что окаменелости названы в честь района Усикава в Тоёхаси, где они были обнаружены во время раскопок в карьере между 1957 и 1959 годами. Исследователь сказал, что японские ученые в то время считали, что другой фрагмент кости, известный как "человек Акаси", был самой ранней человеческой окаменелостью с материковой части Японии. Но она была уничтожена во время авианалета союзников на Токио во время Второй мировой войны.

В 1980-х годах анатомический анализ гипсового слепка утерянной окаменелости Акаши показал, что это, вероятно, фрагмент недавней человеческой кости руки, которая была вымыта в другой археологический слой и затем минерализована.

Первоначально окаменелости Ушикавы были представлены как плечевая кость из верхней части руки и конец или головка бедренной кости из ноги человека, жившего более 20 000 лет назад. Но в новом исследовании визуальный осмотр и компьютерная томография показали, что это была лучевая кость из предплечья бурого медведя примерно того времени, а головка бедренной кости также была определена как медвежья.

Открытие того, что окаменелости Усикавы не являются человеческими, означает, что самые древние человеческие окаменелости, найденные на материковой части Японии, были обнаружены в известняковом карьере недалеко от японского города Хамакита. Они включают фрагменты человеческой кости ноги, руки, ключицы и черепа, которые, как полагают, принадлежат двум разным людям - один жил около 14 000 лет назад, а другой жил около 17 000 лет назад.

Отмечается, что это не первый случай, когда путают кости человека и медведя: кость, найденную в пещере на Аляске в 1990-х годах, когда-то считали принадлежащей медведю, но исследования показали, что она принадлежит женщине-индейке, жившей около 3000 лет назад.

Новости археологии

Невиданный ранее вид мозазавра, впервые описанный в 2021 году, может быть основан на поддельных окаменелостях, предполагает новое исследование.

Теперь ученые призывают провести компьютерную томографию останков, чтобы проверить, является ли челюсть возрастом от 72,1 до 66 миллионов лет настоящей, после того как обнаружили ряд несоответствий, указывающих на то, что это подделка.

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