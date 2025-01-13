Ученые, стоящие за оригинальным исследованием, описали вид, названный Xenodens calminechari, по частичной челюстной кости и четырем острым зубам.

Невиданный ранее вид мозазавра, впервые описанный в 2021 году, может быть основан на поддельных окаменелостях, предполагает новое исследование.

Теперь ученые призывают провести компьютерную томографию останков, чтобы проверить, является ли челюсть возрастом от 72,1 до 66 миллионов лет настоящей, после того как обнаружили ряд несоответствий, указывающих на то, что это подделка. Об этом пишет Live science.

"Если эта окаменелость действительно подделка, в опубликованной литературе должно быть установлено, что это подделка", - сказал ведущий автор исследования Генри Шарп, исследователь из Университета Альберты.

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Ученые, стоящие за оригинальным исследованием, описали вид, названный Xenodens calminechari, по частичной челюстной кости и четырем острым зубам, обнаруженным в фосфатной шахте в марокканской провинции Хурибга. Эти зубы побудили команду в 2021 году заявить о его уникальности, и они являются ключом к сомнениям, высказанным в новом исследовании, опубликованном в журнале The Anatomical Record.

Отмечается, что мозазавры были хищными морскими рептилиями, которые доминировали в океанах в меловой период. Они были чрезвычайно разнообразны, достигая длины от 3 до 15 метров. У них также были разные формы зубов, соответствующие их разному рациону. Команда 2021 года утверждала, что у X. calminechari были "маленькие, короткие, похожие на лезвия зубы, собранные вместе, чтобы сформировать пилообразную режущую кромку".

Это привлекло внимание Шарпа. То, что начиналось как упражнение в критическом обзоре, выявило тревожные противоречия в биологии мозазавра, в сочетании с опасениями по поводу происхождения окаменелости.

Два тесно расположенных зуба мозазавра находятся в одной зубной ямке. Это противоречит всем другим известным видам мозазавров, у которых каждый зуб имеет свою собственную ямку, согласно новому исследованию. Соавтор исследования Майкл Колдуэлл, профессор биологических наук в Университете Альберты, отметил:

"Вместо того, чтобы быть построенными из кости челюсти, зубные ямки сделаны костью, которая развивается из самого зуба. Каждая зубная коронка создает свой собственный дом".

По его словам, мозазавры непрерывно меняли свои зубы на протяжении всей своей жизни.

"Каждый раз, когда один из этих зубов рассасывается и выпадает, остается огромная ямка. И это потому, что следующий зуб входит в эту ямку, чтобы снова нарастить всю эту ткань, чтобы она прочно закрепилась в челюсти", - сказал он.

Отмечается, что кроме того, вместо того, чтобы сидеть вровень с челюстью, два зуба также, по-видимому, имеют небольшой материал или "медиальное перекрытие", выступающее над ними с одной стороны. Этого перекрытия не должно быть при нормальном развитии зубов мозазавра.

"Тот факт, что есть это медиальное перекрытие, является огромным индикатором" возможной подделки", - заявил соавтор исследования Марк Пауэрс, кандидат наук в Университете Альберты.

Ископаемое не было найдено палеонтологами, а фосфатная шахта, в которой оно было обнаружено, находится в районе, известном окаменелостями с поддельными чертами, согласно исследованию.

Шарп и его коллеги надеялись провести компьютерную томографию окаменелости, чтобы определить, является ли она подделкой, но обращение к Нику Лонгричу, палеонтологу из Университета Бата и ведущему автору статьи 2021 года, по поводу окаменелости оказалось проблематичным.

По словам Шарпа, Лонгрич спросил, пишут ли они статью, и "если да, то под каким углом эта статья?" Это вызвало "немедленные красные флажки", сказал Шарп.

Паулина Хименес-Уидобро, палеонтолог из Боннского университета, которая не участвовала ни в одном из исследований, согласна с выводами этой последней статьи, отмечая, что "зубной ряд выглядит необычно как с точки зрения морфологии, так и имплантации".

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По информации издания, много лет назад в провинции Ганьсу на северо-западе Китая 13-летняя девочка обнаружила уникальные следы динозавра вида Grallator ssatoi. О находке властям сообщили гораздо позже, но даже впоследствии это привело палеонтологов к новому комплексу следов, благодаря чему о динозаврах была получена интересная информация.

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