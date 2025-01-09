В прошлом году рождаемость в Японии достигла исторического минимума в 730 000 человек.

В Японии стремительно сокращается уровень рождаемости. По словам экспертов из Исследовательского центра по проблемам экономики и общества пожилых людей при Университете Тохоку в Сендае, если темпы демографической катастрофы останутся на текущем уровне, то спустя 695 лет в стране родится последний ребенок, пишет Newsweek.

Отмечается, что население Японии сокращается уже 15 лет подряд. В прошлом году рождаемость достигла исторического минимума в 730 000 человек, а смертность выросла до рекордных 1,58 млн людей. Помимо этого уровень рождаемости в стране снижает резкое падение числа новых браков.

В Министерстве иностранных дел Японии предупредили, что у страны есть время до 2030 года, прежде чем эта тенденция станет необратимой, поделились в издании.

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В Исследовательском центре по проблемам экономики и общества пожилых людей при Университете Тохоку в Сендае прогнозируют, что население Японии может сократиться со 125 миллионов человек до 87 миллионов людей к 2070 году. В 2024 году коэффициент рождаемости снизился до 1,20 рождений на женщину по сравнению с 1,26 в 2022 году.

Эксперты предупредили, что к 2070 году пожилые люди в возрасте 65 лет и старше будут составлять 40% населения Японии. Сейчас этот показатель составляет 30%.

Согласно данным Исследовательского центра по проблемам экономики и общества пожилых людей при Университете Тохоку в Сендае, если ситуация не изменится, то к 5 января 2720 года число японцев в возрасте до 15 лет сократится до одного человека.

"Пока снижение числа рождений не прекратится, стрелки "часов" никогда не повернут вспять. Япония может стать первой страной, которая вымрет из-за снижения рождаемости. Мы должны создать среду, в которой женщины и пожилые люди смогут работать, и стремиться к обществу, в котором все люди смогут играть активную роль", - сказал директор Исследовательского центра Хироси Есида в разговоре с журналистами.

Помимо этого премьер-министр Японии Сигэру Исиба в октябре говорил о том, что если нынешнее поколение семей с маленькими детьми не будет счастливо, то не будет способа преодолеть снижение рождаемости. Он подчеркнул, что правительство стремится реализовать Стратегию будущего детей и активно продвигать реформы в практике работы.

В издании отметили, что власти Японии уже долгие годы тратят значительные средства на политику стимулирования рождаемости в стране. В последний раз было обещано выделить 3,6 трлн иен (25 млрд долларов США) в течение следующих трех лет на такие меры, как продление детских пособий и уход за детьми, а также увеличение поддержки образования.

Кроме того, Япония смягчает некоторые из своих строгих иммиграционных политик, чтобы компенсировать сокращение рабочей силы в некоторых ключевых отраслях. Среди них уход за пожилыми людьми и производство.

Демографические проблемы в мире

Как сообщал УНИАН, в России зафиксировали самый низкий уровень рождаемости с 1999 года, когда страна столкнулась с последствиями тяжелого экономического кризиса. В первом полугодии 2024 года в РФ родилось 599,6 тысячи детей.

Кроме того, в Национальном бюро статистики Китая поделились, что в 2022 году население страны сократилось впервые за 60 лет. По прогнозам специалистов, к 2050 году население Китая может сократиться на 109 миллионов человек.

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