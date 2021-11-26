Найденным подвескам более 40 тысяч лет.

Ученые изучили древнюю подвеску из слоновой кости, которую нашли в пещере Стайня в Польше. Украшение может считаться самой древней из всех когда-либо найденных в Евразии. Предварительно, ей более 41,5 тысячи лет.

Как пишет Scientific Reports, возраст артефактов удалось определить с помощью радиоуглеродного анализа.

Чтобы больше узнать о находке, ученые визуально восстановили артефакт с помощью 3D-моделирования.

Найденная подвеска похожа на тонкую костяную пластинку толщиной 3,7 мм, длиной и шириной в несколько сантиметров. Она полностью покрыта узором из окружностей и линий. Исследователи предполагают, этот орнамент – своеобразная диаграмма фаз Луны. Но точного ответа ученых нет.

Читайте такжеУченые NASA получили "открытку" с Марса (фото)Как отметила сотрудник Вроцлавского университета Виолетта Новачевская, это украшение – свидетельство необычайных творческих способностях живших здесь людей:

"Толщина подвески составляет всего 3,7 мм, что говорит о невероятной ловкости, с которой в ней были проделаны отверстия и начерчены узоры".

Ранее сообщалось, как в Украине случайно наткнулись на таинственное захоронение, которому 5 тысяч лет.

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Автор: Катерина Шварц