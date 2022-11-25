Эти снимки кратера стоит увидеть.

Космический корабль "Орион" максимально приблизился к Луне и сделал невероятные фото. На черно-белых снимках можно увидеть кратер.

Как сообщили в NASA, снимки были сделаны на шестой день миссии "Артемида". Корабль "Орион" сделал снимки Луны с расстояния в 128 километров.

"Фото сделано с использованием оптической навигационной системы "Ориона", которая запечатлела черно-белые изображения Земли и Луны в разных фазах и расстояниях. Эта жизненно важная технология на лётном испытании "Артемиды I" поможет доказать свою эффективность для будущих миссий с экипажем", - отметили ученые.

Видео дня

На первом фото удалось запечатлеть поверхности Луны с кратерами разных размеров, расположенных на ее поверхности. Второе изображение позволяет увидеть поверхность с более близкого расстояния.

NASA на Луне

22 ноября стало известно, что космическая капсула NASA Orion успешно совершила полет на Луну впервые за 50 лет. Последний раз программа Apollo выполнила эту задачу в 1969 году.

После этого NASA показало, как выглядит "закат" Земли из космоса.

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