Корабль "Орион" сделал снимки Луны с расстояния в 128 километров / фото ua.depositphotos.com

Космический корабль "Орион" максимально приблизился к Луне и сделал невероятные фото. На черно-белых снимках можно увидеть кратер.

Как сообщили в NASA, снимки были сделаны на шестой день миссии "Артемида". Корабль "Орион" сделал снимки Луны с расстояния в 128 километров. 

"Фото сделано с использованием оптической навигационной системы "Ориона", которая запечатлела черно-белые изображения Земли и Луны в разных фазах и расстояниях. Эта жизненно важная технология на лётном испытании "Артемиды I" поможет доказать свою эффективность для будущих миссий с экипажем", - отметили ученые. 

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Новые фото Луны / фото NASA

На первом фото удалось запечатлеть поверхности Луны с кратерами разных размеров, расположенных на ее поверхности. Второе изображение позволяет увидеть поверхность с более близкого расстояния.

Ученые показали фото Луны / фото NASA

NASA на Луне

22 ноября стало известно, что космическая капсула NASA Orion успешно совершила полет на Луну впервые за 50 лет. Последний раз программа Apollo выполнила эту задачу в 1969 году.

После этого NASA показало, как выглядит "закат" Земли из космоса.

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