Космическая капсула NASA Orion продолжает успешный полет к Луне.

Космический корабль "Орион" совершил свой первый близкий облет Луны, приблизившись на расстояние 130 километров к ее поверхности. Во время маневра удалось сделать снимок "заката" Земли, каким он выглядит со стороны невидимой части Луны.

На снимке, опубликованном NASA, видна обратная сторона Луны и часть космической капсулы, а также крошечный голубой шарик - наша планета.

Запуск капсулы к Луне: что известно

29 августа 2022 года NASA планировала совершить первый шаг к возвращению на Луну впервые после эры "Аполлона" в 1972 году. Однако, из-за течки водорода в одном из двигателей в последний момент миссия была перенесена ориентировочно на 2 сентября 2022 года.

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16 ноября NASA запустило к Луне космический корабль "Орион". Если миссия завершится успешно, то в следущий раз туда отправят астронавтов. Последний раз программа Apollo выполнила эту задачу в 1969 году.

Позже стало известно, корабль облетел Луну и прошел в пределах 128 км, ткапсула с тестовыми манекенами находилась на обратной стороне Луны.

Во время полета "Орион" запустил свой главный двигатель в режиме "пролета". Это установило курс выхода на лунную орбиту. Там капсула проведет около недели, прежде чем попытается приземлиться в Тихом океане 11 декабря.

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