Редкую находку обнаружили Кейт Янг и Лиза Стивенсон, которые проводили исследования недалеко от деревни Капперклейх в регионе Шотландских границ.

Любители металлоискателей в Шотландии обнаружили 600-летний клад золотых и серебряных монет, который они называют "находкой всей жизни".

Как пишет Live Science, первоначально поисковики обнаружили в общей сложности 30 монет из Шотландии и Англии, которые чеканились в течение всего XV века.

Эту редкую находку обнаружили Кейт Янг и Лиза Стивенсон, которые проводили исследования недалеко от деревни Капперклейх в регионе Шотландских границ.

Видео дня

"Этот клад - находка всей жизни", - сказал Стивенсон.

Интересно, что некоторые из монет были английскими серебряными гроутами, чеканенными как Генрихом V (правил с 1413 по 1422 год), так и Эдуардом IV (правил примерно с 1461 по 1483 год), в то время как другие были шотландскими золотыми деми и полудемисами, чеканенными Яковом I Шотландским (правил с 1406 по 1437 год) и Яковом II (правил с 1437 по 1460 год). Монеты были отмечены изображением каждого монарха во время их чеканки.

Отмечатся, что гроут был большой серебряной монетой, впервые представленной в Англии Эдуардом I в 1279 году, и оценивался в четыре пенса. Шотландский золотой деми был назван в честь французского слова "démier", что означает "половина", поскольку он был примерно вдвое меньше нобля (золотой английской монеты) и обычно оценивался в девять шиллингов в шотландских деньгах. Золотая полудемия была уменьшенной версией деми, стоимостью около 4,5 шиллингов.

Пара сообщила о своей находке в Scottish Treasure Trove Unit, который отвечает за расследование любых археологических открытий, обнаруженных по всей стране. Первоначальное расследование археологов в подразделении показало, что монеты могли быть оставлены на этом месте в начале-середине 1460-х годов. Затем археологи обнаружили еще пять монет, скрывающихся поблизости, в результате чего общее количество монет в кладе достигло 35. Энтони Ли, который руководит Treasure Trove Unit, заявил:

"Клады монет, содержащие смесь английских и шотландских монет, не являются чем-то необычным, но мы не видим много кладов этого периода в Шотландии, так что это захватывающая находка. Кейт и Лиза действовали быстро и правильно, сообщив нам об этом. В свою очередь, мы, вместе с археологами из Национальных музеев Шотландии, смогли посетить и провести раскопки на месте, найдя еще пять монет и задокументировав обстоятельства клада вместе с находчиками".

После того, как Отдел сокровищ завершит свой анализ, монеты будут переданы в Шотландскую группу по распределению археологических находок (SAFAP), независимую группу, которая сделает их доступными для показа музеям. Она также определит денежную стоимость монет, которая затем будет выплачена находчикам в качестве вознаграждения за их находку. Любой музей, который надеется выставить монеты, должен будет сам собрать средства на это вознаграждение.

Новости археологии

В провинции Цзянсу (Китай) археологи сделали ошеломляющее открытие в ходе продолжающихся раскопок: была найдена самая длинная и древняя из когда-либо обнаруженных технологий добычи огня.

До сих пор исследователи на месте раскопок Каоянган обнаружили множество артефактов, одним из которых были инструменты для добычи огня.

Вас также могут заинтересовать новости: