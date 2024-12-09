Полиция Шотландии подтвердила, что расследует жалобу на неподобающее поведение Кэмми Дэя.

Глава городского совета шотландского Эдинбурга Кэмми Дэй подал в отставку после того, как полиция начала расследование по обвинению в неподобающем поведении в отношении беженок из Украины.

Об этом сообщает ВВС. Ранее газета Sunday Mail сообщила, что Кэмми Дэй "засыпал" украинских беженок сообщениями, в том числе задавал "откровенно сексуальные вопросы".

"Недавние комментарии относительно моей личной жизни отвлекают от важной работы, которую этот возглавляемый лейбористами совет делает для жителей Эдинбурга. Это подрывает самоотверженные усилия моих коллег и сотрудников совета. Вот почему для меня пришло время уйти с должности лидера", – говорится в его заявлении.

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Дэй добавил, что полиция с ним еще не связывалась, но он заверил, что будет полностью сотрудничать со следствием.

Одна из беженок, с которой связывался Дэй, рассказала BBC Scotland News, что глава городского совета присылал ей сообщения в социальных сетях.

Украинка, которая приехала в Шотландию после вторжения России в 2022 году, утверждала, что Дэй задавал ей откровенно интимные вопросы и предлагал встретиться за бокалом вина. Беженка сказала, что ей было неудобно контактировать с ним, но она чувствовала давление, учитывая статус Дэя, и боялась его влияния.

Полиция Шотландии заявила, что расследует жалобу на неподобающее поведение, поданную 22 октября. Правоохранители также подтвердили, что ранее в этом году получали заявление в отношении Дэя, но состав преступления тогда установлен не был.

Лидер шотландских лейбористов Анас Сарвар назвал эти обвинения "глубоко тревожными". Он отметил, что партия узнала об этих обвинениях в субботу и немедленно отстранила Дэя.

Украинское консульство в Эдинбурге также выразило обеспокоенность в связи с этими сообщениями. Там заявили, что "с нетерпением ждут результатов расследования и выражают надежду на справедливое решение этого дела".

Украинские беженцы за рубежом: другие новости

Швейцария хочет лишить права на убежище граждан Украины, которые проживали в тыловых регионах.

Тем временем более 50% беженцев в Германии говорят, что не вернутся в Украину. Страна остается лидером по количеству размещенных беженцев из Украины. По последней информации, это более 1,1 млн человек.

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