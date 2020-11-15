Десятилетие назад на этом месте уже находили интересные скифские захоронения и жертвенники.

Археологическая экспедиция Национального заповедника «Хортица» нашла на территории острова уникальное захоронение скифского воина, возраст которого около 2500 лет.

Читайте такжеВ Египте нашли 59 прекрасно сохранившихся саркофагов с мумиями (фоторепортаж)Об этом сообщается на сайте заповедника.

Отмечается, что захоронение осуществлено в земляной катакомбе, глубиной около трех метров.

«Наши предки приложили большие усилия, чтобы захоронение защитить от грабителей, потому что вход в катакомбы был заложен большим количеством тяжелых гранитных валунов», – говорится в сообщении.

Похороненный воин, по древним меркам, был гигантом – его рост достигает около 1,8 метра. В захоронении археологи нашли железный нож с костяной рукояткой, остатки колчана с бронзовыми стрелами и жертвенную пищу.

«Интересным является то, что над этим захоронением, в древности нашими предками было устроено кромлех – круг из гранитных камней – символ солнца, который известен в культурах многих древних народов», – отметили в заповеднике.

Также сообщается, что десятилетие назад на этом месте уже находили интересные скифские захоронения и жертвенники, в которых обнаружили предметы быта, античную посуду, украшения и даже бронзовое зеркало скифских модниц.

По мнению ученых, подобные находки на Хортице свидетельствуют о том, что остров был важным скифским местом, где располагалось городище, мимо которого проходили переправы и место торговли с греческими купцами.

Вас также могут заинтересовать новости

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Катерина Шварц