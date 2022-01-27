Секрет в использовании водорослей.

Группа южнокорейских дизайнеров из студий BKID и Moon&Jeon разработала концепцию металлического легкого с эффективностью в разы выше, чем у легких млекопитающих.

Об этом сообщается на сайте BKID.

Устройство, разработанное дизайнерами, получило название Super Lung. Оно использует водоросли для создания одностороннего потока воздуха через дыхательный орган.

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Этот поток воздуха разделяет органы вдоха и выдоха, благодаря чему углекислый газ замещается кислородом гораздо эффективнее.

Авторы концепции заявляют о повышении эффективности на 300% по сравнению с настоящими легкими млекопитающих. В то же время такой принцип работы снижает риск заражения вирусами.

На разработку концепции художников вдохновила мысль о том, что форма дыхательной системы млекопитающих, требующая вдоха и выдоха, делает нас более уязвимыми для распространения заболеваний, особенно - во время пандемии.

Работу показали на выставке Moon&Jeon, посвященной роману Уильяма Морриса "Вести ниоткуда". Целью выставки было поставить вопрос о будущем человечества, используя искусство как средство.

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