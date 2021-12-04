"Гиганты" пищевой промышленности прогнозируют новую альтернативу мясу.

Вкус бургеров, к которому привыкли все любители фаст-фуда, может сильно измениться. Все дело в том, что уже скоро вместо мяса в блюдо могут начать класть не фарш из свинины или говядины, а червей и личинок. И все это ради спасения планеты.

О новой альтернативе мясу сообщает издание Bloomberg.

Так, в мире уже есть много вариантов, которыми можно заменить мясо. Соя, нут, водоросли, топинамбур - все это уже давно едят вегетарианцы и те, кто предпочитает не поддерживать производство мяса. Теперь же в бургеры и другие блюда, где обязательным компонентом является фарш, предлагают добавлять червей, личинок и сверчков.

Конечно, продукты из насекомых едва ли подойдут вегетарианцам. Однако употребление личинок и червей вместо мяса существенно снизит негативное влияние на экологию и всю планету в целом. При производстве "сверчкового" фарша задействуется не так много земли и ресурсов, сколько этого требует производства обычного мяса или выращивание зерновых культур.

Читайте такжеПахнет беконом: ученые создали пластырь для вегетарианцевПомимо этого, "гиганты" пищевой промышленности уже выявили более 2 тысяч съедобных видов насекомых. Они имеют разный вкус и обладают полезными свойствами. Даже самые избалованные гурманы смогут найти среди обилия видов личинок и червей тот, который им нравится больше всего.

Мучные черви, к примеру, совсем не имеют запаха, что точно понравится брезгливым привередам. Также они содержат в себе много витаминов и минералов.

Эксперты прогнозируют, что уже к 2030 году продажи съедобных насекомых вырастут в 8 раз, по сравнению с показателями 2019 года. Во всем мире могут купить личинок и червей на 8 миллиардов долларов.

Употребление червей существенно снизит негативное влияние человечества на планету. Однако согласится ли весь мир отказаться от сочных котлеток в ароматных бургерах и понравится ли людям фарш из личинок - остается загадкой.

Ранее УНИАН уже сообщал, что в Китае изобрели пластик из семенной жидкости лосося и растительного масла. Ученые уже создали из экологически чистого пластика несколько предметов.

Также Вас могут заинтересовать новости:

Автор: Полина Кузенко