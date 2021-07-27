Делимся секретами сочных бургеров для мясоедов и вегетарианцев.

В рамках празднования Всемирного дня гамбургера мы предлагаем вам 4 рецепта сочных, ароматных и сытных бургеров. Это универсальное блюдо станет украшением стола, как для ужина в кругу семьи, так и для шумных вечеринок с друзьями.

Рецепт чизбургера - классический вариант

говяжий фарш - 500 гр;

булочка с кунжутом - 4 шт;

масло сливочное - 4 ч.л;

соль, перец;

твердый сыр (можно взять Чеддер) - 4 ломтика;

красный лук - 1 шт;

листья салата;

кетчуп, майонез;

консервированный огурец - 1 шт;

растительное масло - 1 ст.л.

Фарш солим, перчим, делим на 4 части и делаем из каждого кусочка котлету. Ставим сковороду на средний огонь и наливаем масло. Обжариваем котлеты до готовности.

Булочки разрезаем пополам вдоль, смазываем сливочным маслом. Если у вас нет гриля, то можно воспользоваться духовкой. Разогреваем ее и выкладываем на решетку булочки срезом вверх. Обжариваем в течение 1-2 минут.

На одну половинку выкладываем котлету, затем сыр, овощи и зелень. Накрываем второй половинкой. Ту же процедуру повторяем со второй булочкой. Кладем бургеры на противень и обжариваем, пока сыр не расплавится. В среднем, это 1-2 минуты.

В конце снимаем верхнюю половинку булочки, поливаем бургер внутри кетчупом и майонезом. Соединяем булочку с бургером и подаем блюдо к столу.

Бургер с курицей

булочки для бургеров - 2 шт;

филе куриное - 100 гр;

пекинская капуста - 60 гр;

морковь - 50 гр;

огурцы - 50 гр;

твердый сыр - 40 гр;

натуральный йогурт - 30 гр;

сахар - 0.5 ч.л;

тмин - 0.5 ч.л;

соль, перец;

уксус яблочный - 1 ч.л;

масло растительное.

Овощи промываем, пекинскую капусту мелко шинкуем, морковь и огурец режем тонкими скибочками. Добавляем сахар, яблочный уксус, соль и тмин. Перемешиваем и даем салату настояться 15 минут - овощи пропитаются и станут сочнее.

Читайте такжеРецепты праздничных блюд - подборка необычных летних закусокНарезаем куриное филе пластинами, отбиваем слегка. Разогреваем сковороду с маслом и обжариваем на ней курицу до золотистого оттенка.

Разрезаем булочки на две половинки вдоль, подсушиваем в духовке. Смазываем половинки йогуртом, выкладываем салат и филе. Добавляем сыр и накрываем второй половинкой булочки.

Бургер “Неряха Джо”

булочки для бургеров - 2 шт;

фарш говяжий - 1 кг;

подсолнечное масло;

лук репчатый - 1 шт;

сухой чеснок - 1 ч.л;

кетчуп - 70-100 гр;

томатный сок - 350 мл;

уксус яблочный - 1 ч.л;

сахар - 1 ч.л;

душистый перец - 1 ч.л;

горчица - 1 ч.л;

перец сладкий - 1 ч.л;

перец острый - по желанию;

зелень, огурцы - для подачи.

На сухой сковороде обжариваем фарш до готовности, перекладываем его в отдельную емкость. Репчатый лук нарезаем кубиками и обжариваем на сковороде. Посыпаем сухим чесноком и перемешиваем. Морковь натираем на мелкой терке, добавляем к луку. Тушим овощи на медленном огне 5 минут. Солим и перчим.

Заливаем лук и морковь томатным соком, добавляем специи и яблочный уксус. Соединяем фарш с пассеровкой и накрываем крышкой. Добавляем огонь чуть меньше среднего и тушим 20 минут, пока влага не испарится. В конце можете довести до вкуса с помощью специй.

Огурец нарезаем полосочками, булочки разрезаем пополам, не доходя до края несколько сантиметров. Прижимая мякиш, выкладываем фарш. Подаем с огурцами и зеленью.

Вегетарианский бургер

красная консервированная фасоль - 450 гр;

шампиньоны - 1 и 2\3 стакана;

овсяные хлопья - 0.75 стакана;

морковь - 1 шт;

подсолнечное масло - 2 ст.л;

растительное масло - для смазывания;

репчатый лук - 1 шт;

паприка - 2 ч.л;

соевый соус - 3 ст.л;

томатная паста - 2 ст.л;

кинза - 0.5 пучка;

мука - 3 ст.л;

соль, перец - по вкусу.

Фасоль промываем, выкладываем в миску и разминаем до состояния пюре. Разогреваем сковороду, на масле обжариваем лук 2 минуты. Выкладываем морковь и нарезанные грибы, добавляем паприку. Готовим, помешивая, 4-5 минут

Высыпаем обжаренные овощи в одну емкость с фасолью, добавляем томатную пасту, овсяные хлопья, кинзу и соевый соус. Солим, перчим, перемешиваем.

Формируем 6 котлет, обваливаем в муке. Берем сковороду для гриля, разогреваем до появления дыма, смазываем растительным маслом. Выкладываем котлеты, жарим 2-3 минуты до золотистого цвета. Затем смазываем верх котлет маслом, переворачиваем и жарим еще 2-3 минуты.

Помещаем котлеты в булочки, подаем бургер к столу.

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Автор: Кристина Кащавцева