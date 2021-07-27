В рамках празднования Всемирного дня гамбургера мы предлагаем вам 4 рецепта сочных, ароматных и сытных бургеров. Это универсальное блюдо станет украшением стола, как для ужина в кругу семьи, так и для шумных вечеринок с друзьями.
Рецепт чизбургера - классический вариант
- говяжий фарш - 500 гр;
- булочка с кунжутом - 4 шт;
- масло сливочное - 4 ч.л;
- соль, перец;
- твердый сыр (можно взять Чеддер) - 4 ломтика;
- красный лук - 1 шт;
- листья салата;
- кетчуп, майонез;
- консервированный огурец - 1 шт;
- растительное масло - 1 ст.л.
Фарш солим, перчим, делим на 4 части и делаем из каждого кусочка котлету. Ставим сковороду на средний огонь и наливаем масло. Обжариваем котлеты до готовности.
Булочки разрезаем пополам вдоль, смазываем сливочным маслом. Если у вас нет гриля, то можно воспользоваться духовкой. Разогреваем ее и выкладываем на решетку булочки срезом вверх. Обжариваем в течение 1-2 минут.
На одну половинку выкладываем котлету, затем сыр, овощи и зелень. Накрываем второй половинкой. Ту же процедуру повторяем со второй булочкой. Кладем бургеры на противень и обжариваем, пока сыр не расплавится. В среднем, это 1-2 минуты.
В конце снимаем верхнюю половинку булочки, поливаем бургер внутри кетчупом и майонезом. Соединяем булочку с бургером и подаем блюдо к столу.
Бургер с курицей
- булочки для бургеров - 2 шт;
- филе куриное - 100 гр;
- пекинская капуста - 60 гр;
- морковь - 50 гр;
- огурцы - 50 гр;
- твердый сыр - 40 гр;
- натуральный йогурт - 30 гр;
- сахар - 0.5 ч.л;
- тмин - 0.5 ч.л;
- соль, перец;
- уксус яблочный - 1 ч.л;
- масло растительное.
Овощи промываем, пекинскую капусту мелко шинкуем, морковь и огурец режем тонкими скибочками. Добавляем сахар, яблочный уксус, соль и тмин. Перемешиваем и даем салату настояться 15 минут - овощи пропитаются и станут сочнее.
Читайте такжеРецепты праздничных блюд - подборка необычных летних закусокНарезаем куриное филе пластинами, отбиваем слегка. Разогреваем сковороду с маслом и обжариваем на ней курицу до золотистого оттенка.
Разрезаем булочки на две половинки вдоль, подсушиваем в духовке. Смазываем половинки йогуртом, выкладываем салат и филе. Добавляем сыр и накрываем второй половинкой булочки.
Бургер “Неряха Джо”
- булочки для бургеров - 2 шт;
- фарш говяжий - 1 кг;
- подсолнечное масло;
- лук репчатый - 1 шт;
- сухой чеснок - 1 ч.л;
- кетчуп - 70-100 гр;
- томатный сок - 350 мл;
- уксус яблочный - 1 ч.л;
- сахар - 1 ч.л;
- душистый перец - 1 ч.л;
- горчица - 1 ч.л;
- перец сладкий - 1 ч.л;
- перец острый - по желанию;
- зелень, огурцы - для подачи.
На сухой сковороде обжариваем фарш до готовности, перекладываем его в отдельную емкость. Репчатый лук нарезаем кубиками и обжариваем на сковороде. Посыпаем сухим чесноком и перемешиваем. Морковь натираем на мелкой терке, добавляем к луку. Тушим овощи на медленном огне 5 минут. Солим и перчим.
Заливаем лук и морковь томатным соком, добавляем специи и яблочный уксус. Соединяем фарш с пассеровкой и накрываем крышкой. Добавляем огонь чуть меньше среднего и тушим 20 минут, пока влага не испарится. В конце можете довести до вкуса с помощью специй.
Огурец нарезаем полосочками, булочки разрезаем пополам, не доходя до края несколько сантиметров. Прижимая мякиш, выкладываем фарш. Подаем с огурцами и зеленью.
Вегетарианский бургер
- красная консервированная фасоль - 450 гр;
- шампиньоны - 1 и 2\3 стакана;
- овсяные хлопья - 0.75 стакана;
- морковь - 1 шт;
- подсолнечное масло - 2 ст.л;
- растительное масло - для смазывания;
- репчатый лук - 1 шт;
- паприка - 2 ч.л;
- соевый соус - 3 ст.л;
- томатная паста - 2 ст.л;
- кинза - 0.5 пучка;
- мука - 3 ст.л;
- соль, перец - по вкусу.
Фасоль промываем, выкладываем в миску и разминаем до состояния пюре. Разогреваем сковороду, на масле обжариваем лук 2 минуты. Выкладываем морковь и нарезанные грибы, добавляем паприку. Готовим, помешивая, 4-5 минут
Высыпаем обжаренные овощи в одну емкость с фасолью, добавляем томатную пасту, овсяные хлопья, кинзу и соевый соус. Солим, перчим, перемешиваем.
Формируем 6 котлет, обваливаем в муке. Берем сковороду для гриля, разогреваем до появления дыма, смазываем растительным маслом. Выкладываем котлеты, жарим 2-3 минуты до золотистого цвета. Затем смазываем верх котлет маслом, переворачиваем и жарим еще 2-3 минуты.
Помещаем котлеты в булочки, подаем бургер к столу.