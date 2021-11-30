Ученые уже создали из экологически чистого пластика несколько предметов.

В Китае ученые изобрели уникальный экологически чистый пластик. Однако компоненты для такого материала могут вызвать удивление. Пластик сделали из семенной жидкости лосося и растительного масла.

Об этом сообщает издание Euronews.

Так, китайским ученым удалось объединить две короткие нити ДНК из сперматозоидов лосося с химическим веществом, которое создано из растительного масла. Последний "компонент" выступает в роли связующего элемента.

В результате такого соединения ученые получают материал мягкой консистенции, который представляет собой гидрогель. После этого гель раскладывают по формам и сушат вымораживанием, это помогает удалить из пластика лишнюю влагу.

Читайте такжеВ США ученые научились перерабатывать пластик в реактивное топливоКогда масса затвердевает, ее можно использовать. Ученые создали из такого пластика чашку, кусочки пазла и фигурку молекулы ДНК. И хотя сырье для экологически чистого материала изготовляется из семенной жидкости лосося, в пластике содержится генетический код всех живых существ на Земле, считают исследователи.

Ранее УНИАН уже сообщал о необычной идее ученых использовать необычные ингредиенты для создания стройматериалов. Ученые предложили делать композит для Марса из крови, пота и слез космонавтов.

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Автор: Виолетта Орлова