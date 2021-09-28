Как впоследствии оказалось, он наткнулся на клад возрастом не менее 1500 лет.

Житель Дании Оле Гинеруп Шиц с помощью металлоискателя, который он приобрел накануне, нашел почти килограмм старинного золота, что стало одним из наибольших сокровищ в истории страны.

Его историю рассказывает Business Insider.

В декабре 2020 года мужчина решил поискать ценные металлы на земле в городке Винделев. За несколько часов он выкопал кусок погнутого металла в грязи.

"Я понятия не имел, что это такое на самом деле, поэтому единственное, о чем мог подумать - что это крышка от банки с консервированной селедкой", - прокомментировал Шиц находку золотого медальона.

Как впоследствии оказалось, он наткнулся на клад в почти килограмм золота в возрасте не менее 1500 лет.

Место находки тщательно исследовали более полугода специалисты Музея Вайле и Национального музея Дании. Большинство находок - это медальоны, причем некоторые величиной с тарелку, а также золотые монеты, браслеты и подвески.

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Напомним, в Национальном музее Дании обнаружили человеческие останки из знаменитого кургана Бьеррингхея, принадлежащего к эпохе викингов.

Как сообщается, найденные еще в 1868 году кости с остатками тканей более ста лет считались утерянными. Вероятно, из-за ошибки работников музея долгое время эти находки хранились в неправильно подписанной коробке.

Общее сохранение костей оказалось плохим, ни одна из них полностью не уцелела. Выделить ДНК из такого материала оказалось невозможным. Однако ученые пришли к выводу, что, скорее всего, останки принадлежали двум взрослым мужчинам.

Автор: Денис Прядко