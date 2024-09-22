Произведение под названием "Serenate ex C" было написано композитором в середине или конце 1760-х годов.

В Германии найдено неизвестное ранее произведение легендарного композитора Вольфганга Амадея Моцарта.

Произведение больше ста лет пролежало в архивах библиотеки Лейпцига, пишет BILD. А нашли его в процессе создания нового каталога Кехеля, который является справочником музыкального наследия Моцарта.

Специалисты допускают, что 12-минутное произведение под названием "Serenate ex C" было написано композитором в середине или конце 1760-х годов. Тогда ему было 10-13 лет. "В 17 лет он бы, вероятно, уже не сочинил такую музыку", - прокомментировал Ульрих Лайзингер, руководитель исследований фонда Моцартеум.

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Специалист рассказал, что сходство с другими произведениями Моцарта того времени и внешние признаки, такие как его имя на нотах, говорят о том, что эту серенаду действительно написал Моцарт. Хотя доказать это на 100% невозможно, отметил исследователь. И тут же добавил, что специалисты предприняли все возможные меры чтобы исключить вероятность того, что это произведение написал ко-то другой.

"Мы уверены, что можем представить совершенно неизвестное, очаровательное произведение юного Моцарта", - утверждает специалист.

Кроме того, создавая каталог Кехеля, специалисты выяснили, что Моцарт писал на заказ, чтобы улучшить оперы других композиторов. Помимо работы оптимизатора роизведений других авторов, Моцар также работал учителем. В новом издании каталога впервые представлены его учебные материалы.

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