Рукопись более двух веков хранилась в одной из городских библиотек Лейпцига.

В Германии нашли неизвестное музыкальное произведение, написанное Вольфгангом Амадеем Моцартом, когда он был подростком. Как сообщает The Guardian, произведение хранилось в одной из библиотек Лейпцига.

Произведение под названием Ganz kleine Nachtmusik ("Немного музыки на ночь") датируется серединой-концом 1760-х годов и состоит из семи миниатюрных частей для струнного трио продолжительностью около 12 минут.

Исследователи обнаружили произведение в городской музыкальной библиотеке во время составления последнего издания каталога Köchel, окончательного архива музыкальных произведений Моцарта.

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По словам исследователей, недавно найденная рукопись не была написана самим Моцартом, а считается копией, сделанной примерно в 1780 году. Утверждается, что это произведение до сих пор существовало в единственной рукописи, а указание на автора в ней свидетельствует о том, что произведение было написано до первой поездки Моцарта в Италию.

Ganz kleine Nachtmusik было исполнено струнным трио на презентации нового каталога Köchel в австрийском городе Зальцбург в четверг. Его немецкая премьера состоится в субботу в Лейпцигской опере.

Другие необычные находки

Как писал УНИАН, искусственный интеллект нашел чужой рисунок на известной картине Рафаэля. Одну из четырех фигур на полотне рисовал не сам мастер, считают исследователи.

Также мы рассказывали, что археологи обнаружили тайный утраченный язык, который существовал 3000 лет назад. Надписи на неизвестном языке нашли в Турции.

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