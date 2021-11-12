12 ноября 2021 года мир отмечает 389 лет со дня рождения Яна Вермеера.

Йоханнес Вермеер считается одним из наиболее значимых мастеров кисти, творивших в Нидерландах в золотом веке. Вермеер писал свои картины в стиле барокко, и сейчас искусствоведы ставят его в один ряд с такими живописцами, как: Рембрандт ван Рейн, Ян ван Эйк и Питер Брейгель.

Ранее мы рассказывали, кто такой Чарльз Куен Као - еще один человек, получивший изображение на гугл дудле.

Ян Вермеер - кратко о художнике

Ян Вермеер Дельфтский, по одной из версий биографов, родился в Делфте. Точные данные об этом не сохранились, но известно, что отец и мать Вермеера крестили его в том городе. Позже одну из своих картин он так и назвал "Вид Делфта", описав его красоту и уникальность.

Читайте такжеКано Дзигоро: чем он известен и почему Google изобразил его на дудлеОтец Вермеера держал собственный трактир и ткал по шелковым тканям. Более того, он хорошо разбирался в искусстве и даже перепродавал коллекционерам картины известных художников. Вероятно, поэтому сын увлекся живописью.

В 1653 году Вермеера приняли в художественную гильдию святого Луки, но по условиям поступления, молодой человек должен был шесть лет заниматься у наставника прежде, чем начать обучение. Неизвестно, кто был мастером и учителем Вермеера, но влияние на его творчество оказали такие мэтры, как: Леонарт Брамер, Герард Терборх, Карел Фабрициус и Питер де Хох.

В каком стиле писал Ян Вермеер - анализ творчества

После смерти отца Вермеер вынужден был отойти от искусства и заниматься делами трактира, чтобы заработать денег. Несмотря на то, что он уже практически руководил гильдией святого Луки, в финансовом смысле это занятие дохода не приносило.

Картины художника быстро нашли своих покупателей - первыми из них стали местный пекарь и владелец печатной мастерской. Известно, что к Вермееру обращались за помощью - он мог определить подлинность того или иного произведения искусства. Свой талант он никому не передал - учеников у Вермеера не было.

Отличительной чертой работ художника считаются детально прописанные городские пейзажи. Образы людей он прописывал только на портретах - пейзажные варианты, обычно, были довольно незаметными

Наиболее известные картины Яна Вермеера:

"Мастерская художника"

"Девушка, читающая письмо у окна"

"Молочница"

"Девушка с жемчужной сережкой"

"Портрет молодой девушки"

"Офицер и смеющаяся девушка"

Работы талантливого художника стали источником вдохновения для многих деятелей искусства. Роман "Девушка с жемчужной сережкой" был написан, как дань уважения художнику, а впоследствии экранизирован Питером Веббером..

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Автор: Кристина Кащавцева