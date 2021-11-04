Чарльз Као Куэн - физик, чьи изобретения стали основой для современного интернета.

Чарльза Као Куэна называют революционером в области информационных технологий. Именно его разработки заложили основу для глобальных коммуникаций и стали крепким фундаментом сетей Интернет, которой мы пользуемся сейчас.

Чарльз Куэн Као - биография, достижения

Читайте такжеВ "Дие" произошел масштабный сбой - из приложения исчезли почти все документыНаучный деятель родился 4 ноября 1933 года в Китае, там же получил образование, а затем переехал в Англию. В 1960 году начал работать в ITT Corporation, где вместе с другим физиком - Джорджем Хокхэмом - провел исследование оптических волокон. Ученые выяснили, что потери данных во время передачи информации происходят не из-за неправильной технологии, а из-за примесей в стекле.

В 1966 году предоставил отчет, где подробно описал свойства оптоволокна и предложил свою идею по модернизации оборудования. Его разработка стала революционным открытием и по сегодняшний день активно используется в индустрии телекоммуникаций.

Сегодня отмечается 88 лет со дня рождения великого изобретателя, а компания гугл в своем сообщении поздравляет Чарльза Куэна Као:

С днем рождения, Чарльз Куэн Као! Спасибо за то, что использовали каждую клеточку своего существа, чтобы сделать мир более взаимосвязанным!

Интересные факты из жизни Чарльза Куэна Као

Кроме того, что китайский инженер-физик был первым, кто предложил использовать оптическое волокно для передачи данных на большие расстояния, он также запомнился миру, как:

Проректор Китайского университета Гонконга, в котором проработал 10 лет.

Основатель Фонда независимых школ Гонконга.

Почётный профессор и доктор наук Университета Глазго, Пекинского университета, Университета Цинхуа, Падуанского университета, Йельского университета, Принстонского университета.

Обладатель половины Нобелевской премии по физике за "новаторские достижения в области передачи света по волокнам для оптической связи".

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Автор: Кристина Кащавцева