Собаки используют разные приемы для контактирования с человеком.

Множество людей заводят собак в качестве домашних любимцев. Ранее УНИАН рассказывал, почему собака лижет ноги, руки или лицо хозяина.

Как пишет издание Express, люди активно интересуются тем, что значат те или иные действия четырехлапых любимцев. Поисковые запросы "сигналы общения собак" взлетели на 200% за последние три месяца. В TikTok "язык тела собак" также является популярным трендом.

У ветеринара Джулиана Нортона узнали, почему собака упирается носом в хозяина.

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Собака утыкается носом, виляет хвостом и облизывает - что это значит

По его словам, таким образом животные сигнализируют о своей принадлежности к семье и привлекают к себе внимание. По той же причины они часто облизывают своего хозяина и близких. Для них это способ сближения и контактирования.

Разобравшись, почему собака упирается головой в хозяина, перейдем к другим сигналам, которые они подают. С помощью своего хвоста четырехлапые передают целый спектр эмоций.

Высокие и плавные взмахи говорят о тому, что собака радуется вам, тогда как низкие и резкие - говорят о беспокойстве и дискомфорте.

Облизывание собаки обычно используют при общении со своими сородичами. Так они проявляют ласку или показывают свое подчинение. Этот способ коммуникации перешел и в их взаимодействие с людьми. Однако в этом случае, собака укрепляет свою связь с хозяином и старается понять, какие эмоции вы сейчас испытываете.

Отдельно стоит выделить те редкие случаи, когда эти животные улыбаются. Конечно, это не полноценная улыбка, но они могут похожим образом растягивать губы. Расслабленная поза, ласковая мимика и легкие виляния хвоста намекают на то, что ваш любимец готов играть и очень доволен.

"Большинство ученых считают, что собачья улыбка возникла в результате эволюции и того факта, что собаки - мастера анализа человеческого поведения", - отметили в PetMD.

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