Электрические и коммуникационные системы по всему миру выйдут из строя почти мгновенно.

Наверное, вы когда-то задумывались, каким может быть конец света. В фильмах все часто начинается с сообщений о том, что в направлении Земли летит гигантский астероид. Издание Daily Mail описало, как бы разворачивались события в таком случае.

Гипотетически, все начнется с того, что радар NASA выдаст сигнал, оповещая ученых о том, что обнаружен астероид, который может разрушить мир и упасть на Землю через 10 лет. Тогда правительства стран мира быстро получат уведомление о потенциально катастрофическом событии, что позволит им разработать план информирования общественности.

"За год до столкновения космические агентства всех стран запускают ядерные ракеты, надеясь оттолкнуть гигантский астероид от нашей планеты, но миссия не удается. FEMA (Федеральное агентство США по управлению в чрезвычайных ситуациях) предписывает массовую эвакуацию в зоне столкновения за несколько месяцев до него, а общественности говорят ожидать худшего, а на часах остаются считанные часы", – описывает издание возможное развитие событий.

Хотя NASA заявляет, что такой сценарий вряд ли будет реальным в ближайшем будущем, в начале сентября астероид упал на Землю, и обнаружен он был лишь за восемь часов до столкновения. Небольшой космический камень, пролетевший над Филиппинами, был лишь три фута в диаметре (около 90 см), что было недостаточно для того, чтобы бить тревогу.

В США уже разработали классификацию астероидов, которые могут представлять угрозу Земле. В отчете, опубликованном Белым домом в 2021 году, рекомендовалось провести разведывательную миссию, если будет обнаружен астероид размером не менее 165 футов (50 метров), который может упасть на Землю в течение 50 лет. В документе астероиды поделили следующим образом:

тело шириной 3300 футов (около 1 км) классифицировалось как "возможная глобальная катастрофа",

космический камень шириной три мили (4,8 км) – как "выше порога глобальной катастрофы",

объект шириной шесть миль (9,7 км) – как способный вызвать "массовое вымирание".

Однако в апреле NASA, FEMA и Организация Объединенных Наций провели учения, чтобы оценить, насколько подготовленной будет Земля в случае обнаружения астероида, способного уничтожить мир, и выяснили, что нам понадобится не менее 14 лет для предупреждения об этом. Итак, как могут развиваться события в случае обнаружения потенциальной угрозы человечеству?

Обнаружение астероида, который может уничтожить мир: 10 лет до катастрофы

Наземные телескопы NASA идентифицируют гигантский астероид, сравнивая его с другими космическими камнями в базе данных, чтобы убедиться, что он является новым открытием. Космическое агентство имеет несколько проектов, которые сканируют небо, в том числе Catalina Sky Survey, который обнаружил астероид, летящий над Филиппинами.

Эти системы раннего предупреждения также включают NEOWISE (Near-Earth Object Wide-field Infrared Survey Explorer) – космический аппарат, оснащенный 20-дюймовым инфракрасным телескопом с широким полем обзора, который работает в двух диапазонах длин волн.

После обнаружения объекта астрономы анализируют данные о яркости и движении, чтобы еще раз проверить, не является ли он известным объектом. Затем команды сообщают о своих находках в Центр малых планет (MPC) – единственное в мире место для сообщений об астероидах, малых планетах и кометах.

MPC и NASA объединяют усилия для определения орбиты астероида, чтобы предсказать, представляет ли этот путь угрозу для Земли. Команда обнаруживает, что космический камень, вероятно, приблизится к нашей планете на расстояние до пяти миллионов миль (8 млн км), и отправляет предупреждения другим агентствам по всему миру, сообщает NASA.

"Теперь, когда мир знает о надвигающейся угрозе, космические агентства из всех стран объединяют усилия, чтобы отклонить астероид примерно через два года после обнаружения", – описывает издание ход событий.

Запуск перенаправления астероида: 2-5 лет до столкновения

В 2022 году NASA испытало стратегию под названием "Двойное испытание по перенаправлению астероида" (DART), во время которого DART на скорости 14 000 миль (22 500 км) в час врезался в астероид, оставив за собой огромный шлейф пыли и камней, и успешно изменил его траекторию.

Этот астероид не угрожал нашей планете, но космическое агентство могло бы использовать эту стратегию, чтобы отвлечь астероид, который потенциально может разрушить мир. Однако в феврале этого года начальник отдела планетарной обороны NASA предупредил, что миссия, подобная DART, не сможет оторваться от Земли, если столкновение ожидается менее чем через пять лет.

"Накануне запуска "Аве Марии" человечества, NASA и международные партнеры изучают ряд вариантов, включая космический корабль и ядерное оружие. Группа решает атаковать астероид ядерными бомбами примерно через пять лет после обнаружения и начинает испытывать прототип. Затем, за два года до столкновения, команды отправляют взрывчатку и детонатор на небольшое расстояние от астероида", – прогнозирует издание.

Калиат Рамеш, профессор машиностроения и материаловедения в Университете Джона Хопкинса, сказал VOX: "По нашим оценкам, чтобы полностью разрушить астероид диаметром 12 миль (19 км), понадобится энергия, эквивалентная примерно 200 гигатоннам тротила".

Одна гигатонна равна одному миллиарду тонн тротила, а это означает, что нам понадобится 10 миллионов бомб размером с те, что сбросили на Хиросиму, чтобы уничтожить массивный астероид, мчащийся к Земле. Единственными ракетами, способными нести такие массивные грузы ядерных бомб, вероятно, являются Space Launch System (SLS) NASA и SpaceX Starship Илона Маска, но ни одна из них не была приспособлена для такого типа миссий.

Ядерный вариант был бы более быстрым способом – концепция, знакомая поклонникам фильма "Армагеддон" 1998 года с Брюсом Уиллисом и Беном Аффлеком в главных ролях. В фильме NASA отправляет группу глубоководных бурильщиков, чтобы взорвать летящий к Земле астероид и спасти человечество, имея на это всего 18 дней.

План эвакуации: несколько месяцев до столкновения

За несколько месяцев до столкновения глобальные организации, такие как Координационный офис планетарной обороны (PDCO), создают детальные сценарии столкновения, оценивая радиус разрушений, атмосферные эффекты и потенциальные глобальные последствия.

Однако точные расчеты, предсказывающие точное место падения астероида на Землю, станут доступными только тогда, когда астероид войдет в зону действия радара – процесс, который может ускорить новый радар дальнего космоса. Информация, собранная глобальными организациями, направляется FEMA и другим группам по чрезвычайным ситуациям, чтобы предупредить людей в зоне столкновения, что позволит провести массовую эвакуацию за несколько месяцев до того, как космический камень врежется в Землю. Команды также начнут разрабатывать планы спасения и собирать команды помощи, которые будут развернуты почти сразу после столкновения, чтобы спасти как можно больше жизней.

В отчете NASA, опубликованном в 2023 году, подсчитано, что все, кто находится в пределах 300 миль (482 км) от зоны столкновения, а это около 150 миллионов человек, "должны будут либо эвакуироваться, либо найти подходящее убежище, либо построить его".

С каждой минутой оставшегося времени людям будет приказано укрываться на месте, получая постоянные обновления и указания.

После столкновения

Падение астероида вызовет масштабные разрушения, цунами, которые опустошат прибрежные регионы, а также мощные ударные волны и землетрясения.

Электрические и коммуникационные системы по всему миру выйдут из строя почти мгновенно. Солнце будет заблокировано массивным пылевым шлейфом, образующимся в результате удара, что повлечет значительное падение температуры и "ядерную зиму", которая может длиться десятилетиями.

Земля будет окутана темнотой, поскольку будут бушевать массовые пожары, которые будут истощать уровень кислорода.

Миллиарды людей погибнут, но те, кто выживет, будут страдать от голода, низких температур и разрушения инфраструктуры цивилизации, резюмирует издание.

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