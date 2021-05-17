По словам президента, если в прошлом году бизнес онлайн открывали лишь 5% предпринимателей Украины, то сейчас - это 50%.

Президент Владимир Зеленский заявил, что в Украине была проведена «digital-революция» по цифровизации ряда государственных услуг.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил во время Diia Summit 2.0 в рамках Всеукраинского форума "Украина 30. Цифровизация» в Киеве.

«Мы уже сделали digital-революцию. Раньше, чтобы получить ряд разрешений, надо было платить взятки, сейчас надо платить только за Интернет. Ранее - это 10 кабинетов, сейчас - один сайт. Ранее - 50 справок в очередях, сейчас - три-четыре клики в смартфоне, раньше - недели и месяцы, сейчас - 10 или 20 минут, чтобы открыть ФОП и ООО в режиме онлайн», - сказал Зеленский.

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По его словам, если в прошлом году бизнес онлайн открывали лишь 5% предпринимателей Украины, то сейчас - это 50%.

«Это очень круто, и всех с этим поздравляю», - подчеркнул глава государства.

«Мы первая страна в мире, где цифровые паспорта имеют такую ​​же юридическую силу, как и бумажные. Ряд документов в смартфоне, возможность зарегистрировать новорожденного ребенка в смартфоне, возможность изменить место регистрации в смартфоне ... в общем запущены десятки онлайн-услуг. Порталом и приложением «Дія» пользуются сегодня уже более 10 млн граждан Украины», - отметил он.

Также Зеленский напомнил, что была разработана услуга помощи гражданам во время карантина, которую можно оформить за «несколько минут и несколько кликов».

«В этом уже убедились более 800 тыс. наших предпринимателей», - добавил президент.

Зеленский подчеркивает, что цифровая трансформация является инструментом преодоления коррупции в Украине, поскольку компьютер не имеет друзей или кумовьев и не берет взяток даже в биткоинах.

«Цифровая трансформация является инструментом преодоления коррупции. Перевод всех государственных услуг в онлайн уничтожит почву для нее, посредничество и человеческий фактор. Компьютер не имеет друзей или кумовьев, он не берет взяток даже в биткоинах», - заявил он.

По словам главы государства, искусственный интеллект может изучить тысячу языков, но не понимает слов «договориться» или «порешать».

«Сегодня мы сшиваем Украину по кусочкам. В государстве есть более 300 реестров, которые фактически не связаны между собой. Мы строим платформу качественных, защищенных и объединенных реестров, по которым будут «бегать» данные, а не налогоплательщики», - подчеркнул Зеленский.

Кроме того, президент подчеркнул, что главным приоритетом для украинской власти остается вопрос национальной безопасности.

«В этом контексте - полное построение цифрового государства дает возможность всем органам и службами эффективно работать онлайн при любых обстоятельствах, в любом месте и в любое время», - добавил глава государства.

Цифровая реформа в Украине: что известно

Как сообщал УНИАН, в октябре 2020 года Министерство цифровой трансформации представило обновленное мобильное приложение для оцифрованных документов «Дія 2.0».

Обновленная версия программы содержит следующие документы: свидетельство о рождении ребенка, справку внутренне перемещенного лица, цифровой налоговый номер в дополнение к цифровым внутреннему и заграничному паспортам, студенческому билету, водительским правам, техпаспорту и автострахованию, которые были еще в старой версии. Также мобильное приложение отображает жизненное пространство регистрации проживания в соответствии с паспортом или свидетельством о рождении.

Правительство определило диджитализацию страны как одну из основных задач работы, ключевую роль отведя порталу «Дія» как платформе взаимодействия гражданина и государственных органов власти.

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Автор: Константин Гончаров