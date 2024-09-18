Кольцо могло отбрасывать тень на планету и вызывать экстремальное глобальное похолодание.

У Земли могла быть кольцевая система, похожая на кольца Сатурна, более 450 миллионов лет назад - в период необычно интенсивной метеоритной бомбардировки. Об этом говорится в новом исследовании, опубликованном в журнале Earth and Planetary Science Letters.

Ученые изучили 21 астероидный кратер периода "ордовикского ударного пика" 466 миллионов лет назад и заметили, что они были странно расположены в узкой полосе Земли близко к экватору. И это несмотря на то, что более 70% континентальной коры планеты в то время находились за пределами этого региона.

Как сообщается, обычно астероиды падают в случайных местах, поэтому ударные кратеры распределены равномерно, как это видно на Луне и Марсе.

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Исследователи подозревают, что ударный рисунок вблизи экватора образовался после того, как крупный астероид столкнулся с Землей миллионы лет назад.

Ученые выдвигают теорию о том, что этот гигантский астероид распался из-за приливных сил и образовал кольцо обломков вокруг нашей планеты, похожее на кольца вокруг Сатурна.

"На протяжении миллионов лет материал из этого кольца постепенно падал на Землю, создавая всплеск метеоритных ударов, наблюдаемый в геологической летописи", — пояснил автор исследования Энди Томкинс из австралийского Университета Монаша.

Ученые также говорят, что слои в осадочных породах этого периода содержат необычайное количество метеоритных обломков. Они предполагают, что такое кольцо могло отбрасывать тень на Землю с "потенциальными климатическими последствиями".

Блокируя солнечный свет, кольцо могло способствовать значительному глобальному похолоданию, известному как "Хирнантский ледник", признанному одним из самых холодных периодов за последние 500 миллионов лет.

Возле Сатурна нашли мир, где потенциально может существовать жизнь - что известно

Как сообщал УНИАН, ранее в образцах, взятых во внешней части колец Сатурна, нашли признаки различных органических молекул.

Благодаря этой находке, ученые предполагают, что на Энцеладе - спутнике Сатурна - потенциально может существовать жизнь.

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