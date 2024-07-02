Вскоре оттуда запустят двухступенчатую ракету-носитель "Чанчжэн-12".

Первый в КНР коммерческий космодром, расположенный на территории островной провинции Хайнань, готов к запускам. Об этом сообщило издание China Daily.

Строительство коммерческого космодрома на Хайнане начали в июле 2022 года.

Сейчас он имеет две завершенных стартовых площадки, причем вторая предназначена для запуска нескольких типов ракет разного диаметра. В будущем космодром расширят, оборудовав дополнительными стартовыми площадками.

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После ввода в эксплуатацию объект станет пятым наземным пусковым комплексом КНР. Как уточняют СМИ, он официально соответствует всем требованиям. 30 июня там прошла тренировка с имитацией запуска ракеты-носителя, первый пуск хотят осуществить уже в этом году.

С космодрома планируют осуществить старт двухступенчатой кислородно-керосиновой ракеты-носителя "Чанчжэн-12". Ранее сообщалось, что "Чанчжэн-12" сможет доставлять не менее 10 т полезного груза на низкую околоземную орбиту и не менее 6 т - на солнечно-синхронную.

Космическая программа КНР

Пекин активно развивает национальную космическую программу, в частности, наиболее амбициозные и дорогостоящие направления. В частности, китайские специалисты реализуют проект исследования астероидов и Марса.

Сейчас на орбите функционирует космическая станция КНР, которая готова к международному сотрудничеству. А недавно Китай впервые в истории человечества доставил на Землю образцы грунта с обратной стороны Луны.

По мнению ряда экспертов, Пекин может основать собственную базу на спутнике Земли и захватить наиболее перспективные месторождения с ресурсами.

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