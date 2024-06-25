Капсула с реголитом, сброшенная на парашюте с зонда "Чанъэ-6", приземлилась в китайской провинции Внутренняя Монголия.

Новая космическая миссия КНР, которая получила название "Чанъэ-6", завершилась успехом: во вторник, 25 июня, модуль зонда "Чанъэ-6" доставил на Землю образцы грунта, собранные на обратной стороны Луны. Об этом сообщает портал Space.com.

Зонд "Чанъэ-6" запустили 3 мая 2024 года с помощью ракеты-носителя "Чанчжэн-5". Аппарат совершил посадку в кратере Аполлон, расположенном в районе Южного полюса естественного спутника Земли. В целом миссия длилась 53 дня.

Посадочный модуль "Чанъэ-6" собрал около 2 кг лунного материала с помощью бортовых инструментов. Сейчас ученые с нетерпением ждут возможности поближе взглянуть на эти образцы.

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По мнению экспертов, материале могут помочь ответить на некоторые вопросы относительно истории ранней Солнечной системы.

Как Китай исследует Луну

"Чанъэ-6" - не первая китайская миссия на спутник Земли. В ноябре 2020-го КНР запустила "Чанъэ-5 " - еще одну автоматическую межпланетную станцию, созданную в рамках беспилотной миссии исследования Луны.

Первого декабря того же года "Чанъэ-5" успешно прилунился и начал собирать образцы с поверхности спутника. 16 декабря они были успешно доставлены на Землю.

Эти миссии являются лишь началом исследования Китаем естественного спутника Земли: по мнению западных экспертов, в обозримом будущем КНР может основать собственную базу на Луне и захватить наиболее перспективные месторождения с ресурсами.

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