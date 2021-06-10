В четверг, 10 июня, люди из разных уголков планеты могли наблюдать за редким кольцеобразным солнечным затмением, которое получило название «огненное кольцо». Последний раз его можно было наблюдать 55 лет назад.
В Украине можно было наблюдать закрытие Солнца только на 12%. В США и других странах Европы была видна частичная фаза затмения. А вот максимальную фазу можно было наблюдать в Канаде и Гренландии.
Следующее подобное затмение произойдет 21 июня в 2039 году.
Пользователи социальный сетей делились фото и видео природного феномена.
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