Астероид пролетит на расстоянии в 3,8 миллиона километров от Земли.

В воскресенье, 6 августа, вблизи Земли пролетит огромный астероид 2023 OQ, его длина составляет около 137 метров, сообщает Лаборатория реактивного движения Национального управления США по аэронавтике и исследованию космоса (NASA).

Сообщается, что астероид пролетит на расстоянии в 3,8 миллиона километров от Земли со скоростью 76752 км/ч.

Стоит отметить, что "потенциально опасным объектом" в NASA считают астероиды, которые приближается к Земле на расстояние ближе 7,4 млн км, и его размер при этом превышает 150 м.

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Астероид 2023 OQ не подпадает под эти два параметра одновременно.

К Земле мчится комета размером с город - что сообщалось

Как писал УНИАН, к Земле мчится комета размером с город. Недавно на ней произошло мощное извержение вулкана, в результате чего на комете образовались "рога".

Сообщалось, что комета 12P/Понса-Брукса в настоящее время приближается к ближайшей к Земле точке на протяжении своего 71-летнего обращения по Солнечной системе.

У необычной вулканической кометы, летящей к Солнцу, после взрыва "выросли рога", из-за чего она сияет, как маленькая звезда, и извергает сверххолодную "магму" в космос. Это первое извержение этой кометы почти за 70 лет.

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