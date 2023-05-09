Астероид пролетит на расстоянии около 6,08 млн км от Земли.

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космоса (NASA) сообщает, что 12 мая 2023 года вблизи Земли пролетит астероид 2023 HT4. Его длина составляет 76 метров.

Как сообщает Лаборатория реактивного движения NASA, астероид пролетит на расстоянии около 6,08 млн км от Земли. Он движется со скоростью 32 184 км в час.

Специалисты NASA обычно предоставляют статус потенциально опасных астрономическим объектам, если они приближаются к Земле на расстояние менее чем 7,5 млн км, а диаметр небесного тела превышает 100-150 м. Подобные тела могут вызвать значительные разрушения на суше или цунами в случае падения в океан. Поскольку астероид 2023 NT4 не соответствует обоим критериям одновременно, он не считается потенциально опасным.

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Астероиды в космосе

В конце марта 2023 года мимо Земли должен был пройти один из крупнейших в истории астероидов. Объект, получивший обозначение 2023 DZ2, должен был пролететь мимо нашей планеты на расстоянии всего лишь в 175 тысяч километров.

17 марта должно было произойти сближение с Землей астероида 2023 EY. 30-метровый астероид должен был пройти в 239 тысячах километров от планеты.

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