На этой комете постоянно извергаются вулканы с холодной плазмой.

К Земле мчится комета размером с город. Недавно на ней произошло мощное извержение вулкана, в результате чего на комете образовались "рога".

По данным Space, комета 12P/Понса-Брукса в настоящее время приближается к ближайшей к Земле точке на протяжении своего 71-летнего обращения по Солнечной системе.

У необычной вулканической кометы, летящей к Солнцу, после взрыва "выросли рога", из-за чего она сияет, как маленькая звезда, и извергает сверххолодную "магму" в космос. Это первое извержение этой кометы почти за 70 лет.

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Комета Понса-Брукса представляет собой криовулканическую или холодную вулканическую комету. Она состоит из твердого ядра, заполненного смесью льда, пыли и газа, которое окружено нечетким газовым облаком. Однако в отличие от большинства других комет, газ и лед внутри ядра 12P накапливаются настолько сильно, что небесный объект может сильно взорваться, выбрасывая свои ледяные внутренности, известные как криомагма, через большие трещины в оболочке ядра.

Подобное произошло 20 июля. Тогда несколько астрономов зафиксировали крупную вспышку кометы, которая внезапно стала примерно в 100 раз ярче, чем обычно. Это увеличение яркости произошло, когда кома кометы внезапно раздулась из-за газа и кристаллов льда, выпущенных из недр кометы, что позволило ей отражать больше солнечного света обратно на Землю.

По состоянию на 26 июля кома кометы увеличилась примерно до 230 тысяч километров в поперечнике, или более чем в 7000 раз шире, чем ее ядро, диаметр которого оценивается примерно в 30 километров.

По данным ученых, 12P имеет один из самых длинных известных орбитальных периодов среди всех комет. Летающему вулкану требуется около 71 года, чтобы совершить полный оборот вокруг Солнца.

Как сообщается, комета должна достичь ближайшей точки к Солнцу 21 апреля 2024 года и максимально приблизиться к Земле 2 июня 2024 года, после чего она будет видна в ночном небе.

На комете недалеко от Земли нашли воду - что известно

Как сообщал УНИАН, ранее на комете Рид, которая вращается в главном поясе астероидов между Марсом и Юпитером, нашли следы водяного пара.

Это прорыв в изучении происхождения воды на Земле, ведь открытие предполагает, что вода ранней Солнечной системы может храниться в этом регионе в виде льда.

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